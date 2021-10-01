防彈少年團的外交官護照竟被公司拿去做收費展出！網友意見兩極化：不應商業化vs只是加進原有展品中，並無不妥

防彈少年團的外交官護照竟被公司拿去做收費展出！網友意見兩極化：不應商業化vs只是加進原有展品中，並無不妥

明星   2021年10月1日   星期五08:45   Sani  

HYBE娛樂從9月29日起在音樂博物館「HYBE INSIGHT」裡有償展出防彈少年團的外交官護照，然而似乎引起輿論強烈質疑，當天就宣佈提早結束展覽。

防彈少年團上月被任命為「未來世代與文化總統特使」後，和韓國總統文在寅一起出席了在美國舉辦的聯合國大會併發表演說，出國時被媒體拍到使用的是紅色封皮的外交官護照，引起不小關注。


（圖：TVDaily）

9月24日防彈少年團返回韓國，令人意外的是外交官護照隨後居然出現在HYBE INSIGHT博物館。 28日，HYBE INSIGHT通過官方Twitter宣佈防彈少年團的外交官護照將從9月29日至10月4日在HYBE INSIGHT進行展出，引起網友質疑對公務用護照進行收費展出是否恰當，擔心萬一失竊或被複製可能造成麻煩。

爭議擴大后，HYBE INSIGHT通過官方Twitter宣佈提前結束展覽：「防彈少年團外交官護照的返還日程出現變動，所以展覽提前結束，至30日為止。 」對於媒體的詢問，HYBE人士表示：「外交官護照是在雙方協定下展出的，因為日程變動而提前結束。 」

據悉，韓國外交官護照的發放對象包括總統、國務總理、外交部長官、特命全權大使、特別使節與政府代表及代表團成員，持有者擁有海外司法免責特權，出入國時不需檢查個人物品，防彈少年團就屬於特別使節。 外交官護照的有效期一般是5年，但特別使節的護照有效期較短，根據外交業務履行期間而定、只有1年或2年，特使資格喪失時外交官護照的效力也同時喪失。外交部人士表示：「所有公民不得持有2個護照，如果有出國日程，就必須先返還外交官護照方可出國。 」

對此，韓國網友意見不一，有人批評：「之前有把護照商業化這種事嗎？ Bighit真是開了個好頭」、「為什麼要展出護照？ 」、「這公司的想法總是令人驚訝」、「並不是什麼都能拿來賺錢的」。 也有人認為沒有不妥：「青瓦台的Twitter也有po出外交官護照的照片，展出也只是這樣展示而已，有什麼問題嗎」、「HYBE INSIGHT是展示防彈穿過的衣服、拍過的雜誌等等各種物品的空間，外交官護照當然也很有意義」、「 是封在玻璃箱裡展出的，沒有洩露個人資訊的危險」、「那個展場本來就是收費預約制，除了護照還有別的展品，並不是單獨為了展出護照而收費」、「青瓦台Youtube的影片一開頭就是這7本護照，我認為展出也沒有什麼問題」。


（封圖：Twitter@bts_bighit）

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