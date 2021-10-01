防彈少年團的外交官護照竟被公司拿去做收費展出！網友意見兩極化：不應商業化vs只是加進原有展品中，並無不妥

HYBE娛樂從9月29日起在音樂博物館「HYBE INSIGHT」裡有償展出防彈少年團的外交官護照，然而似乎引起輿論強烈質疑，當天就宣佈提早結束展覽。

防彈少年團上月被任命為「未來世代與文化總統特使」後，和韓國總統文在寅一起出席了在美國舉辦的聯合國大會併發表演說，出國時被媒體拍到使用的是紅色封皮的外交官護照，引起不小關注。





（圖：TVDaily）

9月24日防彈少年團返回韓國，令人意外的是外交官護照隨後居然出現在HYBE INSIGHT博物館。 28日，HYBE INSIGHT通過官方Twitter宣佈防彈少年團的外交官護照將從9月29日至10月4日在HYBE INSIGHT進行展出，引起網友質疑對公務用護照進行收費展出是否恰當，擔心萬一失竊或被複製可能造成麻煩。



HYBE INSIGHT

‘미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절’로 임명된 방탄소년단의 외교관 여권을 9월 29(수) 부터 10월 4일(월) 까지 하이브인사이트 전시장에서 보실 수 있습니다.#하이브인사이트 #HYBE_INSIGHT #방탄소년단 #BTS https://t.co/YfVarL2D3n — HYBE INSIGHT (@HYBEINSIGHTtwt) September 28, 2021

爭議擴大后，HYBE INSIGHT通過官方Twitter宣佈提前結束展覽：「防彈少年團外交官護照的返還日程出現變動，所以展覽提前結束，至30日為止。 」對於媒體的詢問，HYBE人士表示：「外交官護照是在雙方協定下展出的，因為日程變動而提前結束。 」



HYBE INSIGHT

<방탄소년단 외교관 여권 전시 조기 종료 안내>

방탄소년단 외교관 여권 반납 일정이 변경됨에 따라 관련 전시를 조기 종료하게 되었습니다.

9월 30일(목)까지 관람 가능하며, 일정 변경으로 혼선을 드린 점 깊이 사과드립니다.

*D-2까지 관람 취소/환불이 가능한 점 양해 부탁드립니다. — HYBE INSIGHT (@HYBEINSIGHTtwt) September 29, 2021

據悉，韓國外交官護照的發放對象包括總統、國務總理、外交部長官、特命全權大使、特別使節與政府代表及代表團成員，持有者擁有海外司法免責特權，出入國時不需檢查個人物品，防彈少年團就屬於特別使節。 外交官護照的有效期一般是5年，但特別使節的護照有效期較短，根據外交業務履行期間而定、只有1年或2年，特使資格喪失時外交官護照的效力也同時喪失。外交部人士表示：「所有公民不得持有2個護照，如果有出國日程，就必須先返還外交官護照方可出國。 」



Means it's only one day

left ??pic.twitter.com/HFeqRnw0Dx — Minnie (@Minniemon_0504) September 29, 2021

對此，韓國網友意見不一，有人批評：「之前有把護照商業化這種事嗎？ Bighit真是開了個好頭」、「為什麼要展出護照？ 」、「這公司的想法總是令人驚訝」、「並不是什麼都能拿來賺錢的」。 也有人認為沒有不妥：「青瓦台的Twitter也有po出外交官護照的照片，展出也只是這樣展示而已，有什麼問題嗎」、「HYBE INSIGHT是展示防彈穿過的衣服、拍過的雜誌等等各種物品的空間，外交官護照當然也很有意義」、「 是封在玻璃箱裡展出的，沒有洩露個人資訊的危險」、「那個展場本來就是收費預約制，除了護照還有別的展品，並不是單獨為了展出護照而收費」、「青瓦台Youtube的影片一開頭就是這7本護照，我認為展出也沒有什麼問題」。



문 대통령은 “여러모로 참 고마운 것이 K-팝, K-문화의 위상을 더없이 높이 올려줌으로써 대한민국의 품격을 아주 높여 주었다”면서 외국 정상들을 만나면 BTS 이야기로 대화를 시작하는 경우가 많아 외교활동이 수월해졌다는 경험을 공유했습니다. pic.twitter.com/SKdIImmwrk — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) September 14, 2021



（封圖：Twitter@bts_bighit）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞