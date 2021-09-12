人气网漫《禁婚令》翻拍韩剧的最强选角：金裕贞「大女主」加上「宇宙最强颜值」车银优&路云肯定大火

这个阵容是要等到何年何月才可能成真啊～！？TAT 反正脑补是我们的自由。XDDD

近期，由人气网路漫画所改编，正在选角的电视剧相当之多，其中，《禁婚令》的翻拍消息也是声望非常高，当然也有网友列举出希望的演员阵容。



《禁婚令》讲述朝鲜时代，王因为失去挚爱而在国家颁布了「禁婚令」不许百姓结婚，也因此出现了许多旷男怨女，宫中还频传灵异事件，此时，像神棍一般的算命师女主不仅偷偷搓合大众婚事，还假装能跟鬼魂沟通，进宫处理宫中的怪事外，还跟王有了意外的发展。



▼胆大又俏皮可爱、演技一流的闯祸女主角，让人瞬间想到了「金裕贞」，她也是许多粉丝的第一人选，为爱神伤又带点任性、朝鲜第一美男、充满贵气的王则是「车银优」，其中还有一路守护著女主、如大树般可靠的帅气护卫「路云」，在这部影片中成为最强的选角阵容：



如果有这样的演员阵容，真的不可能不追这部剧啊！肯定会成为令人疯狂的一部韩剧，至於可行性，我们就先不要想那么多吧！XD

大家有看过这部漫画《禁婚令》吗？最希望由哪位演员出演其中的什么角色呢？

★这部漫画可上【LINE WEBTOON】观看喔！

*封图：디콩무비 Dikongmovie@youtube／内文图：LINE WEBTOON《禁婚令》

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