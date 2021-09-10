《柔美的细胞小将》漫画女主外貌原型原来是AOA前成员草娥啊！这么一说两人真的超级像

由金高银和安普贤主演tvN新剧《柔美的细胞小将》将於9月17日开播，不少原作漫迷们已经开始期待了。

《柔美的细胞小将》改编自人气同名漫画，是部在韩网获得9分以上的高口碑疗愈之作，前阵子已经结束了5年多的连载。 从不断公开的宣传照、路透图来看，小编觉得金高银和安普贤的还原度相当高。



日前前女团AOA成员草娥在个人IG上公开了两张照片和一小段文字，照片则是NAVER网漫《柔美的细胞小将》海报和漫画家李东健的采访内容。 面对读者「画柔美的时候想到的是什么人」的问题，李编剧表示：「表面上不太喜欢透露自己的事情，但内心有很多想法的这类人。 外貌方面主要参考的是女团AOA的成员草娥。 」



▲ig@queenchoa_

仔细看看原作漫画版的柔美，她有一头金色的短发，精致的鹅蛋脸，水汪汪的大眼睛，整个人都充满了灵动气息。 正好草娥有段时期就是金短发，造型也偏甜美活泼风，这样一看的确很相似呢。得知自己是柔美外貌原型的草娥也忍不住感叹，称：「哇，知名漫画主角的外貌原型参考对象居然是我耶，太神奇了。 谢谢李东健漫画家，祝福您。 」还不忘加上标签「柔美是草娥」。



▲TV Daily

得知这一消息的网友、漫迷和粉丝们纷纷留言表示：「这么一看真的就是草娥啊」、「一模一样」、「相似率绝了」等。

此外，《柔美的细胞小将》是以女主角「柔美」脑海中细胞的视角，表达30多岁平凡上班族「柔美」的故事的共鸣插曲。 电视剧版本将展现柔美生活的现实世界，和柔美脑海中的细胞村庄有趣地描绘出来的原著魅力，诞生为一部愉快、充满现实共鸣的电视剧，将於9月17日开播。



▲tvN《柔美的细胞小将》

「首图：tvN《柔美的细胞小将》、漫画《柔美的细胞小将》」

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