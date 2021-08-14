金裕贞《红天机》绝美古装造型引发讨论！回顾《拥抱太阳的月亮》童星时期可爱又有灵性

童星出身金裕贞真的是好好长大（一点也没歪）的最佳典范～！古装好适合她喔。 PS：《云画的月光》绝对是一大巅峰

再过两周就能够看到由金裕贞＆安孝燮携手主演的 SBS 古装新剧《红天机》，目前公开的最新预告中，可以看到两位主演从小到大的羁绊，唯美的场景外，金裕贞的古装扮相也引发讨论。



《红天机》讲述进入景福宫的绝世美人女画工－红天机（金裕贞 饰），和失明但是可以读懂天空和星座的观象监－河蓝（安孝燮 饰）及风流倜傥的阳明大君（孔明 饰）之间的奇幻爱情古装剧。



▼新一波预告里，两人频繁的接触有种熟悉感，略显悸动害好奇的心碰撞在一起，河蓝询问少女的名字，紧张的红天机一直只讲得出姓氏，连讲了三次「红」，河蓝还以为她叫「红红红」，幸好最后说出了自己的全名。



▼稍早公开的中字预告，命中注定的缘分，再次相遇的两人，无法忘怀的你：



美景配上金裕贞的古装扮相，也让观众再次惊艳，感叹她真的非常适合古装造型，也拥有独特的古装美人气质。



抬头瞬间露出的笑脸，更是令众人非常心动，无论男女老少都认可的国民妹妹，真的长大了，也长得很好很美。



另外，也让网友们想起裕贞妹妹过往的古装扮相，其实，2016年 KBS《云画的月光》时就让人感受到她长大了的魅力（这时期造型师真的超强，把16岁的裕贞颜值推上颠峰之作），而2021年《红天机》又将诠释出不同的感觉。（今年裕贞21岁将迈入22岁）



而2012年 MBC《拥抱太阳的月亮》也将她13岁的童星时期推上顶峰，她饰演女主小时候的模样，绝对是让众多剧迷无法忘怀的人生角色，她的笑脸从未变过般的治愈人心。



再补几张2008年SBS的《一枝梅》&《风之画师》，9岁的裕贞妹妹超可爱～。



《红天机》将会在8月30日的晚间十点首播。

*图：各电视台官方剧照&播出截图

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