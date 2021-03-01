【K社韩文小百科】 跟著 IU《好日子》作词人金伊娜老师 一起了解韩文变化

有学韩文的朋友都知道，韩文最高敬语的终结结尾是~습니다吧，但你知道在1988年以前「~습니다」之外一起使用的就是「~읍니다」。

在1988年之前，这个终结结尾「~습니다」与「~읍니다」在韩国社会是混著使用的，1988年韩国国立国语院定义了在韩国使用的标准韩语，也就是我们现在学习的韩语，在韩国标准语的现行通则中将「~습니다」与「~읍니다」统一，因此才是我们现在所使用的「~습니다」了。



（图源：国立国语院@official）

2月23日韩国知名作词人金伊娜老师在自己的IG上，上传了一篇~읍니다的文章，因为使用了읍니다，许多人私讯她文法上的小错误，金伊娜老师发文解释使用了읍니다，不是拼错，比较像是一种流行语，最近在许多社群中出现这样的写法。

相信很多海外的朋友透过Kpop熟悉金伊娜老师她写过无数首音源榜一位的歌曲，IU的多首名曲，例如：《好日子》、《红舞鞋》，太妍的《11:11》，以及最近水晶男孩的新歌《不要回头看》都是金伊娜老师的作品。

▼《好日子》



▼《不要回头看》



（封面图源：eanakim@instagram）

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