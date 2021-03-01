【K社韓文小百科】 跟著 IU《好日子》作詞人金伊娜老師 一起了解韓文變化

有學韓文的朋友都知道，韓文最高敬語的終結結尾是~습니다吧，但你知道在1988年以前「~습니다」之外一起使用的就是「~읍니다」。

在1988年之前，這個終結結尾「~습니다」與「~읍니다」在韓國社會是混著使用的，1988年韓國國立國語院定義了在韓國使用的標準韓語，也就是我們現在學習的韓語，在韓國標準語的現行通則中將「~습니다」與「~읍니다」統一，因此才是我們現在所使用的「~습니다」了。



（圖源：國立國語院@official）

2月23日韓國知名作詞人金伊娜老師在自己的IG上，上傳了一篇~읍니다的文章，因為使用了읍니다，許多人私訊她文法上的小錯誤，金伊娜老師發文解釋使用了읍니다，不是拼錯，比較像是一種流行語，最近在許多社群中出現這樣的寫法。

相信很多海外的朋友透過Kpop熟悉金伊娜老師她寫過無數首音源榜一位的歌曲，IU的多首名曲，例如：《好日子》、《紅舞鞋》，太妍的《11:11》，以及最近水晶男孩的新歌《不要回頭看》都是金伊娜老師的作品。

▼《好日子》



▼《不要回頭看》



（封面圖源：eanakim@instagram）

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