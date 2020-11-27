aespa《人歌》舞台布景也陷入抄袭争议！原作者上传对比图：「与我的作品有让人感到不舒服的相似」

今日（27日），洛杉矶视觉艺术家blake kathryn在推特上传aespa在《人气歌谣》舞台布景和自己作品的对比图：「有人给我发了这个，与我的作品有让人感到不舒服的相似了。」

这位艺术家失望表示：「我绝对是希望能和KPOP艺人一起合作的，无论是老牌还是新人，这都很有帮助」、「这也和背景相关，我很乐意帮助她们，让她们有高质量出道，而不是公然的多处偷窃」、「在这里和IG都收到让人很不舒服的讯息，但我还是会把这些说出来，小偷就是小偷，我不会责怪这些女孩，但她们必须承担责任，尤其我还不是第一个被抄袭的艺术家」。



to end this thread for now: https://t.co/3XVq5uAF5M — blake kathryn (@blakekathryn) November 27, 2020

这也在网路论坛theqoo引发讨论，网友：「一个组合到底有多少个抄袭话题」、「音乐节目舞台设计是按照经纪公司要求制作的」、「构图和造型完全一样」、「一直出现这样的现象，真怀疑是炒作」、「天花板就算了，但那个三角锥子」、「成员们的实力很好，但因为飘切一直被讨论」、「觉得这个舞台很漂亮，结果是抄袭的」、「连一句道歉的话都不说」等等。



此前，aespa出道曲《Black Mamba》的预告影片、MV也被怀疑抄袭，原作者对此提出不满，但最近也表示：「已经沟通过了。」而舞台布景也卷入抄袭争议，预计对SM艺术指导组的批判舆论不会轻易平息，看来只有SM出来解释，才不会给刚出道的aespa带来无辜的批判。





（图：推特@blakekathryn、SBS《人气歌谣》）

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