aespa《人歌》舞台布景也陷入抄袭争议！原作者上传对比图：「与我的作品有让人感到不舒服的相似」

今日(27日),洛杉矶视觉艺术家blake kathryn在推特上传aespa在《人气歌谣》舞台布景和自己作品的对比图:「有人给我发了这个,与我的作品有让人感到不舒服的相似了。」

这位艺术家失望表示:「我绝对是希望能和KPOP艺人一起合作的,无论是老牌还是新人,这都很有帮助」、「这也和背景相关,我很乐意帮助她们,让她们有高质量出道,而不是公然的多处偷窃」、「在这里和IG都收到让人很不舒服的讯息,但我还是会把这些说出来,小偷就是小偷,我不会责怪这些女孩,但她们必须承担责任,尤其我还不是第一个被抄袭的艺术家」。



