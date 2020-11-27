aespa《人歌》舞台佈景也陷入抄襲爭議！原作者上傳對比圖：「與我的作品有讓人感到不舒服的相似」

今日（27日），洛杉磯視覺藝術家blake kathryn在推特上傳aespa在《人氣歌謠》舞台佈景和自己作品的對比圖：「有人給我發了這個，與我的作品有讓人感到不舒服的相似了。」

這位藝術家失望表示：「我絕對是希望能和KPOP藝人一起合作的，無論是老牌還是新人，這都很有幫助」、「這也和背景相關，我很樂意幫助她們，讓她們有高質量出道，而不是公然的多處偷竊」、「在這裡和IG都收到讓人很不舒服的訊息，但我還是會把這些說出來，小偷就是小偷，我不會責怪這些女孩，但她們必須承擔責任，尤其我還不是第一個被抄襲的藝術家」。



to end this thread for now: https://t.co/3XVq5uAF5M — blake kathryn (@blakekathryn) November 27, 2020

這也在網路論壇theqoo引發討論，網友：「一個組合到底有多少個抄襲話題」、「音樂節目舞台設計是按照經紀公司要求製作的」、「構圖和造型完全一樣」、「一直出現這樣的現象，真懷疑是炒作」、「天花板就算了，但那個三角錐子」、「成員們的實力很好，但因為飄切一直被討論」、「覺得這個舞台很漂亮，結果是抄襲的」、「連一句道歉的話都不說」等等。



此前，aespa出道曲《Black Mamba》的預告影片、MV也被懷疑抄襲，原作者對此提出不滿，但最近也表示：「已經溝通過了。」而舞台佈景也捲入抄襲爭議，預計對SM藝術指導組的批判輿論不會輕易平息，看來只有SM出來解釋，才不會給剛出道的aespa帶來無辜的批判。





（圖：推特@blakekathryn、SBS《人氣歌謠》）

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