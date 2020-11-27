《Sing Again》这位参赛者一开口...就让评审团超惊讶！原来是《Sky Castle》OST《We All Lie》的原唱！

JTBC《Sing Again》是《Sugar Man》制作团队的新节目，帮助真正需要「再来一次」机会的歌手们，重新站在大众面前的选秀节目。由李升基担任主持人，评审团有柳熙烈、李仙姬、全仁权、金伊娜、曹圭贤、宣美、李海莉、宋旻浩。

23日播出第2集，收视马上飙至5.4%，不知道大家有没有看这节目了呢？



节目中，并不会公布参赛者的名字，都是用他们自己抽的号码来代替。这两集进行第一轮分组生存赛，组别有：民间高手、选秀最强组、Sugar Man、真无名、OST、独当一面等，评审团如果想听他们下一轮表演，就可以按钮，获得6个以上就可以晋级下一轮。



而OST组来了多位演唱过大热OST的人，包含演唱《Sky Castle》OST《We All Lie》的河珍，前奏一出来评审团都露出惊讶的表情。



演唱完，主持人李升基：「我还以爲这是外国人唱的呢！」李仙姬：「这部剧播出还是不久前的事，我确信你可以一直展开舞台，所以我按了。」柳熙烈：「其实我没有看过这部剧，但是我知道这首歌，到处都能听到这首歌。」



河珍表示：「有进行过活动，但有种说法...歌曲把歌手给淹没了。」柳熙烈也对她说：「是因为歌唱实力很好，才能演唱这首歌，期待你下一轮的舞台。」而这个影片在NAVER TV点击也已经突破30万。



（图：JTBC《Sing Again》）

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