aespa的MV抄襲爭議，被抄襲藝術家回應：已經溝通過了！網友：「SM每次都出現爭議才要匯款嗎」

SM新女團「aespa」日前帶著出道曲《Black Mamba》正式出道，但MV也引發了抄襲爭議。

有網友質疑《Black Mamba》MV許多場景會讓人聯想到《英雄聯盟》虛擬女團K/DA的《POP/STARS》。還有德國視覺藝術家Vacades（Timo Helgert）也通過IG限時動態發文：「我收到很多訊息，他們沒有經過我的同意，我們也沒有合作，看上去像是抄襲了（地鐵、蛇這兩個場景）。」（相關新聞：【韓網熱議】SM新女團「aespa」出道曲《Black Mamba》MV預告公開，被指出抄襲虛擬女團K/DA）



今日，德國視覺藝術家Vacades也在IG限時動態發文：「各位KPOP粉絲，我想把這件事說出來，澄清最近很多網站都在進行討論，我和aespa的MV導演已經溝通過了，雙方都能理解對方的創作過程，今後會支持這些女孩的，真心祝賀她們出道。」



這也再次在韓網引發熱烈討論，網友：「先打包後結算～SM一直堅持的方式」、「哇！有點驚訝，原來是解決啊」、「所以K/DA呢」、「SM每次都出現抄襲爭議才匯款嗎」、「如果原作者什麼都不做會怎樣呢」、「真的先付費再用吧」、「這種事也不是一次兩次了，真的很可笑」、「有名的公司以這種方式進行後續結算」等等。



另外，《Black Mamba》MV目前已有5500萬多的觀看人次，近日她們也在各音樂節目進行打歌。



（圖：Youtube＠aespa、Theqoo、推特＠aespa_official、《THE SHOW》）

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