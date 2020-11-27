厂商们快给MAMAMOO华莎多点赞助或者签约！看完就想跟著她买买买

MAMAMOO华莎虽然不是爱豆中最美的，但一定是最会穿衣服的女爱豆之一。

一向百变的穿衣风格是华莎最大的，加上自信魅力，使得她在以白瘦为美的K-POP圈杀出了一条另类血路。 大胆、前卫的HIPHOP风在她的加持下也逐渐变成了女孩们争相模仿的Look。

华莎的另一大魔力就在於无论穿什么，似乎都能打造出独特的气质和魅力，任何一个大牌在她身上既是点缀，也是与她相呼应的主角，完全不互抢镜头。 华莎的时尚消化能力有多强呢？ 今天我们就来看一看~在大家的印象中L牌似乎和HIPHOP风风马牛不相及，但华莎就不这样想了。 宽松的运动裤配上高腰短裤，再搭上露腰紧身衣，就站在普通住宅楼的顶层，映衬著灰色砖瓦，不经意间就拍出了一组时尚大片。 有钱人专属的L牌似乎突然变得平易近人了~



运动风和华莎一直都很搭，被子一样的外套看上去平淡无奇，但为什么穿在她身上就立刻显得时髦了100倍呢？



可甜可盐的华莎穿上裙子也自带一种御姐的气质，腰包和肩下包的搭配估计又要刮起一阵时尚大风了。 ALL BLACK LOOK一直都是气场的象徵，御姐的ALL BLACK LOOK有种要冲破银幕的霸气。



看完了华莎的各类时尚演绎，只想说品牌商们，快点给她打钱，看完华莎的穿搭，每一件都想买。

「图：华莎IG」

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