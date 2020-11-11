韩剧《继承者们》真的没有骗人！韩国大财阀的子女们不仅有钱有势，还有颜值

记得几年前，韩国有一部偶像剧叫做《继承者们》，剧里面的财阀后代几乎全是俊男靓女。 许多人以为这是演戏，但实际上韩国的财阀们不管财富还是美貌，都令人羡慕。

不同於老一辈财阀低调的作风，已经延续到第3代、第4代的小辈们也和许许多多的年轻人一样，喜欢通过SNS展示自己生活，他们的容貌被大众所熟悉，原来《继承者们》说的都是真的，豪门的颜值的确高。

先来说说韩国财阀顶流-三星集团，老夫人洪罗喜以自己的高颜值成就了现在的三星家族的美貌，一子三女全都长相周正，到了孙子辈也是气质不凡。李在熔的爱女李元珠（音译）继承了妈妈林世玲（大象集团长女）的美貌，这个爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆都是财阀的小女生是典型的白富美，一出生就集万千宠爱与一身。李元珠从小就学芭蕾， 早在2016年国立芭蕾舞团公演《胡桃夹子》中，李元珠就作为历届最年轻主演成为话题，因为聚焦了太多的目光，曝光后她就不再出演芭蕾舞剧。16岁的她目前在美国留学，经常在SNS上晒出和同学、友人的合影，一看就是个无忧无虑，被捧在手心的小公主。而李元珠也确实深受爸爸李在熔的宠爱，韩媒也经常用「女儿傻瓜」来形容李在熔。



大林集团的第四代李周荣（音译）以不输女爱豆的美貌和艺人人脉而出名，正在美国留学的她经常在SNS上公开旅行、派对和生活照，和BLACKPINK、WANNA ONE、BIGBANG等顶级爱豆团都合过影，还是那种她站在C位的合影，是饭圈所有女孩们羡慕的对象。之前李周荣因为一张踩著GUCCI运动鞋后跟的照片而登上热搜，有网民留言调侃：「果然是有钱人，名牌鞋都踩著穿。」李周荣解释：「就是为了踩著穿才买的这双，这款鞋子后跟做得比较薄，是可以踩著穿的鞋型。」李周荣还开通了YouTube频道，已经有10000多名粉丝了。



新世界副会长郑永振的前妻是知名女演员高贤贞，她为前夫生下了一子一女，女儿郑慧仁长得非常像妈妈，圆润的脸型让人看著很舒服。郑慧仁热衷於公益，之前还举行了一场慈善晚会，自己作为长笛演奏者登台助演，爸爸哥哥和继母都来为她助阵。而哥哥郑海灿（音译）身材高大，容貌像极了父亲，瘦下去之后有种硬汉帅哥的味道。



爱茉莉太平洋的皇太女徐敏静可以说是集美貌与智慧、财富於一身，已经参与公司精英的她今年10月刚刚结婚，作为继承人的她未来还要接受更多的考验。



不倒翁集团的长女咸莲芝（音译）是个与众不同的白富美，身价超过366亿（韩币）的她热衷音乐剧，是一名舞台剧演员。不过最近的她爱上了YouTube，喜欢通过YouTube和大众交流，最近她就分享了几款自己拥有的奢侈品包包，这些包包可都是古董，奶奶送给了妈妈，妈妈又送给了她，传承了3代，她收到以后非常珍惜，让不少网民看得很暖心，觉得她一点都不铺张浪费，和挥霍的财阀完全不同 。28岁的她早早就结婚了，丈夫是名校首尔大毕业的高材生，目前在香港工作，长相也十分帅气。



都说条条大路通罗马，但他们一出生就已经是在罗马了。

「图：NATE PHOTOS」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻