韓劇《繼承者們》真的沒有騙人！韓國大財閥的子女們不僅有錢有勢，還有顏值

記得幾年前，韓國有一部偶像劇叫做《繼承者們》，劇裡面的財閥後代幾乎全是俊男靚女。 許多人以為這是演戲，但實際上韓國的財閥們不管財富還是美貌，都令人羨慕。

不同於老一輩財閥低調的作風，已經延續到第3代、第4代的小輩們也和許許多多的年輕人一樣，喜歡通過SNS展示自己生活，他們的容貌被大眾所熟悉，原來《繼承者們》說的都是真的，豪門的顏值的確高。

先來說說韓國財閥頂流-三星集團，老夫人洪羅喜以自己的高顏值成就了現在的三星家族的美貌，一子三女全都長相周正，到了孫子輩也是氣質不凡。李在鎔的愛女李元珠（音譯）繼承了媽媽林世玲（大象集團長女）的美貌，這個爸爸媽媽、爺爺奶奶、外公外婆都是財閥的小女生是典型的白富美，一出生就集萬千寵愛與一身。李元珠從小就學芭蕾， 早在2016年國立芭蕾舞團公演《胡桃夾子》中，李元珠就作為歷屆最年輕主演成為話題，因為聚焦了太多的目光，曝光後她就不再出演芭蕾舞劇。16歲的她目前在美國留學，經常在SNS上曬出和同學、友人的合影，一看就是個無憂無慮，被捧在手心的小公主。而李元珠也確實深受爸爸李在鎔的寵愛，韓媒也經常用「女兒傻瓜」來形容李在鎔。



大林集團的第四代李周榮（音譯）以不輸女愛豆的美貌和藝人人脈而出名，正在美國留學的她經常在SNS上公開旅行、派對和生活照，和BLACKPINK、WANNA ONE、BIGBANG等頂級愛豆團都合過影，還是那種她站在C位的合影，是飯圈所有女孩們羡慕的對象。之前李周榮因為一張踩著GUCCI運動鞋後跟的照片而登上熱搜，有網民留言調侃：「果然是有錢人，名牌鞋都踩著穿。」李周榮解釋：「就是為了踩著穿才買的這雙，這款鞋子後跟做得比較薄，是可以踩著穿的鞋型。」李周榮還開通了YouTube頻道，已經有10000多名粉絲了。



新世界副會長鄭永振的前妻是知名女演員高賢貞，她為前夫生下了一子一女，女兒鄭慧仁長得非常像媽媽，圓潤的臉型讓人看著很舒服。鄭慧仁熱衷於公益，之前還舉行了一場慈善晚會，自己作為長笛演奏者登台助演，爸爸哥哥和繼母都來為她助陣。而哥哥鄭海燦（音譯）身材高大，容貌像極了父親，瘦下去之後有種硬漢帥哥的味道。



愛茉莉太平洋的皇太女徐敏靜可以說是集美貌與智慧、財富於一身，已經參與公司精英的她今年10月剛剛結婚，作為繼承人的她未來還要接受更多的考驗。



不倒翁集團的長女鹹蓮芝（音譯）是個與眾不同的白富美，身價超過366億（韓幣）的她熱衷音樂劇，是一名舞台劇演員。不過最近的她愛上了YouTube，喜歡通過YouTube和大眾交流，最近她就分享了幾款自己擁有的奢侈品包包，這些包包可都是古董，奶奶送給了媽媽，媽媽又送給了她，傳承了3代，她收到以後非常珍惜，讓不少網民看得很暖心，覺得她一點都不鋪張浪費，和揮霍的財閥完全不同 。28歲的她早早就結婚了，丈夫是名校首爾大畢業的高材生，目前在香港工作，長相也十分帥氣。



都說條條大路通羅馬，但他們一出生就已經是在羅馬了。

「圖：NATE PHOTOS」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞