比電視劇更像電視劇！三星承包了她的婚禮，她承包了你的化妝臺

韓國兩大頂級財閥聯姻，從6月份的訂婚禮到10月份的婚禮，都賺足了世間的目光。

韓國財閥出場總是自帶光環，氣場壓人，這次聯姻的兩大家族是愛茉莉太平洋集團和寶光創業投資公司，化妝品帝國的皇太女徐敏靜和投資集團繼承人大少爺洪正煥，無論是家世背景，還是顏值，都是絕配，怎麼看都是電視劇、小說里的人設啊。



愛茉莉太平洋集團一向以廣泛的「婚脈」聞名於韓國，通過聯姻的方式已經和樂天、農心和《朝鮮日報》結親。 愛茉莉太平洋集團的徐慶培會長與農心會長小女兒申允京結婚（新娘徐敏靜的父母）；農心會長申春浩既是已故樂天集團創始人申格浩的弟弟，也是樂天集團會長申東彬的叔叔。 而徐慶培會長的哥哥徐永培（愛茉莉太平洋開發會長）與《朝鮮日報》名譽會長方宇英的長女房惠成結婚。



而這次婚事，愛茉莉太平洋集團則與韓國第一財閥世家三星結交了婚脈。 因為新郎洪正煥是三星財團夫人洪羅喜的親侄子，要叫已故老會長李健熙一聲姑父。 洪正煥的父親，寶光投資集團會長洪碩俊是洪羅喜的弟弟，兩人的父親則是已故的《中央日報》會長洪鏈基。



今年的6月，徐敏靜和洪正煥就在首爾新羅飯店（三星旗下產業，社長為李健熙長女李富真）舉行了訂婚儀式，雙方有80-8 名親屬來到了酒店，愛茉莉家族、三星家族和寶光家族的商界人士都前來參加這場訂婚儀式，人雖然不多，卻都是財經界響噹噹的人物，因此非常引人矚目。 這場盛大的訂婚禮甚至還登上了各大台的新聞，可見在韓國國內有多震撼。



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4個月之後的10月19日，洪正煥和徐敏靜舉行了婚禮，比起之前的訂婚禮這次顯得更加低調，僅邀請了雙方的父母和直系親屬，以及新人的小部份朋友參加，安保工作更是做得切實徹底。 而婚禮依舊選擇了三星旗下的新羅飯店，作為曾經接到過多國元首新羅飯店，排場也配得上兩大財閥聯姻婚禮。



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準新娘徐敏靜的個人能力不容小覷，出生於1991年的她從美國康奈爾大學經濟學專業畢業后在管理諮詢公司工作，並於2017年1月入職愛茉莉太平洋，但同年6月為了留學中國辭去工作，8月正式入讀北京的長江商學院MBA課程，當時就有韓媒解讀，這是愛茉莉太平洋集團為了構建中國的人脈，制定中長期中國市場戰略的步驟之一。 2019年，她重新來到愛茉莉太平洋工作，而她也是集團的第二大股東，持有的集團股份總價達到4500億韓元，還曾被評選為30歲以下「股票富翁」第一名。



提到愛茉莉太平洋集團，熟悉韓國護膚品、彩妝品牌的人一定都知道，這家簡直就是「搶錢天團」，護膚彩妝從頂級的雪花秀、HERA，到高端的IOPE、VERITE、再到平價的Laneige、Mamonde、innisfree、eSpoir、Etude House，還有洗護品品牌呂、Happy Bath、Median等，以及健康食品O'sulloc等，一應俱全，幾乎承包了所有女生從頭到腳的產品。



徐敏靜和洪正煥是今年年初通過熟人介紹認識的，兩人以結婚為前提交往，對彼此一直有好感。 網友們感歎稱，這門婚事真的是門當戶對，還有不少人已經開始期待兩人的寶寶，可以預見的是寶寶的爸爸媽媽是有錢人，爺爺奶奶是有錢人，外公外婆還是有錢人！

「圖：NATE PHOTOS、」

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