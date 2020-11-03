【K社韩文小百科】三星家族白色孝服引全民关注！现代韩国人其实都穿「错」了？！

三星家族女性出席李健熙会长葬礼时的著装引起了全韩国的关注。

三星帝国的会长李健熙於10月25日在首尔三星医院去世，享年78岁。 而作为韩国经济界的代表人物，他的葬礼成为韩国乃至全亚洲的焦点。 而李健熙的夫人洪罗喜、大女儿李富真和二女儿李叙显的纯白色韩式丧服则让不少人看得很惊讶，为什么是白色丧服而不是黑色的?



都说电视剧也会反映真实生活，在韩剧里丧主的丧服无论男女都是黑色的，去世之人的女性遗属则在头上戴一朵白色的小花，前去吊唁的人也都穿黑色以示对死者的尊重。 而现实生活中，几乎所有的丧礼上女性丧主也都穿黑色的衣服，以至於当大家看到洪罗喜等三星家族女性穿著白色丧服时很是好奇。



出现在李健熙丧礼上的洪罗喜和两个女儿都穿著纯白色的韩服，白色的罩衫、白色的裙子，连鞋子都是白色的，和韩国大众所熟知的黑色丧服形成了鲜明对比。 为她们设计韩服的设计师金英锡（音译）就解释了三星女性穿白色的原因，「受西方和日本丧礼文化的影响，在我们的认知里一直以为丧服是黑色的，为了让更多的人知道其实我们的传统孝服是白色的，才特意设计了这款。 洪罗喜夫人的母亲去世时，她也穿的是白色孝服，她是个非常注重传统文化的人，这次也挑选了白色」。

朝鲜时代的孝衣都是麻布制成，而韩民族的传统孝衣并非黑色而是白色。 孝衣从白色变成黑色皆因为1934年朝鲜总督府颁布的「礼仪准则」，当时朝鲜正处於日本殖民主义时期，「礼仪准则」则是日本人用来强制规范朝鲜冠婚丧祭的条例。 而男丧主的左袖子上会戴袖章，这也是「礼仪准则」所规定的。 这次，李健熙的独子李在熔虽然穿著黑色的西服，但袖子上并没有戴袖章，从细节上尊重了韩国的传统文化。



「图：《我的大叔》、《机智医生生活》、NATE NEWS/素材来源：insight」

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