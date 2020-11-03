【K社韓文小百科】三星家族白色孝服引全民關注！現代韓國人其實都穿「錯」了？！

三星家族女性出席李健熙會長葬禮時的著裝引起了全韓國的關注。

三星帝國的會長李健熙於10月25日在首爾三星醫院去世，享年78歲。 而作為韓國經濟界的代表人物，他的葬禮成為韓國乃至全亞洲的焦點。 而李健熙的夫人洪羅喜、大女兒李富真和二女兒李敘顯的純白色韓式喪服則讓不少人看得很驚訝，為什麼是白色喪服而不是黑色的?



都說電視劇也會反映真實生活，在韓劇裡喪主的喪服無論男女都是黑色的，去世之人的女性遺屬則在頭上戴一朵白色的小花，前去吊唁的人也都穿黑色以示對死者的尊重。 而現實生活中，幾乎所有的喪禮上女性喪主也都穿黑色的衣服，以至於當大家看到洪羅喜等三星家族女性穿著白色喪服時很是好奇。



出現在李健熙喪禮上的洪羅喜和兩個女兒都穿著純白色的韓服，白色的罩衫、白色的裙子，連鞋子都是白色的，和韓國大眾所熟知的黑色喪服形成了鮮明對比。 為她們設計韓服的設計師金英錫（音譯）就解釋了三星女性穿白色的原因，「受西方和日本喪禮文化的影響，在我們的認知裡一直以為喪服是黑色的，為了讓更多的人知道其實我們的傳統孝服是白色的，才特意設計了這款。 洪羅喜夫人的母親去世時，她也穿的是白色孝服，她是個非常注重傳統文化的人，這次也挑選了白色」。

朝鮮時代的孝衣都是麻布製成，而韓民族的傳統孝衣並非黑色而是白色。 孝衣從白色變成黑色皆因為1934年朝鮮總督府頒布的「禮儀準則」，當時朝鮮正處於日本殖民主義時期，「禮儀準則」則是日本人用來強制規範朝鮮冠婚喪祭的條例。 而男喪主的左袖子上會戴袖章，這也是「禮儀準則」所規定的。 這次，李健熙的獨子李在鎔雖然穿著黑色的西服，但袖子上並沒有戴袖章，從細節上尊重了韓國的傳統文化。



「圖：《我的大叔》、《機智醫生生活》、NATE NEWS/素材來源：insight」

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