今天原是朴智宣的生日，但现在大家却在悼念她！SJ利特：我手机里打过去再也没人接的号码越来越多了

韩国知名女谐星朴智宣於11月2日被发现在家中与母亲同时身故，而今日（11月3日）是她的生日，让人更感悲伤。

从韩国名校高丽大学毕业的朴智宣一直都很怀念在校园里逗乐其他同学的每一个瞬间，於是决定当谐星，并於2007年正式出道。 优秀的人在任何一个领域都会成功，出道的那一年她就拿下了KBS演艺大赏喜剧类的新人奖，2008年出道第二年就斩获KBS演艺大赏喜剧类优秀奖，2010年捧回最优秀奖，是同期出道的谐星中最出色的一位。然而这样一位在事业上十分出众的女性也有自己的苦恼，她一直都有紫外线过敏的困扰，无法化妆。 警方在疑似遗书的便签上也发现了她提到的关於皮肤病的烦恼。



朴智宣的突然离开震惊了整个娱乐圈，谁也没想到一直为我们带去欢乐和笑声的她会以这样一种形式离开。 多位明星艺人和爱豆纷纷通过各自的SNS悼念，Red Velvet的Yeri写道：「因为突如其来的告一整天都在努力赶走忧郁...... 感恩遇到的每一个人，也让我重新审视了明天也要活下去的理由，想要活在更光明的世上，虽然是需要从我做起的事情，但也希望大家都能活在一个充满爱意的世上。 」



Super Junior利特则表示：「愿逝者安息，感觉我的手机里即使打过去也没人接的号码越来越多了，真的很难过，希望你在那里没有病痛，祈祷你能幸福。 」



金高银在个人SNS公开了朴智宣当年主持她主演的电影《边山》发布会上的照片，以此悼念故人。



而SHINee Key也通过SNS留言，称：「一直都很谢谢你，还有对不起」，一同公开的还有朴智宣和SHINee成员的合影，让人泪目。



「图：利特、Yeri、金高银、Key IG」

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