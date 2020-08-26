《玩什么好呢？》这段太好笑！刘在锡、Jessi为了艺名一直争论、「知美刘」除了制作人外...还变身韩文老师！
综艺 2020年8月26日 星期三14:47 Yuan
《玩什么好呢？》日前播出「退货远征队」成员们首次见面，而制作人「知美刘」刘在锡为了更加了解她们，也陆续见了每位成员。
而「知美刘」向Jessi进行事项确认，包含：每天喝7杯咖啡、衣服穿什么都可以、经纪人不要有세（世）的、Don’t touch us、希望编舞不要太激烈、整形外科治疗等等。
说著梁世炯、曹世镐当经纪人，Jessi还超坚决喊：「NO～」XD
「知美刘」刘在锡跟他说：「就向我作为代表也有其他的名字『知美刘』，不能用Jessi，必须再想其他的活动名，本名是『贤珠』吗？直接用『贤珠』这个名字怎么样？」Jessi：「诶咦～不行不行，我卸妆的时候就是贤珠。」后来她自己说：「银光（은비、恩菲）怎么样？」知美刘非常满意后，她又喊不要（笑）！知美刘又提议：「要不然叫金光（금비）怎么样？」
Jessi还说道：「씨（Si）开头的怎么样？因为我是Jessi嘛！씨～～～」果然马上被阻止了！之后Jessi开始写合约内容，知美刘又变身她的韩文老师，开始教她怎么写韩文字．整个非常有耐心。
两人的互动真的太有趣，让不少网友表示：「真的太好笑」、「两人的化学反应太绝了」、「Jessi COME ON～会不会变成流行语」、「好期待下一集播出」、「刘在锡一开始就要疲倦了」等等。
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