「亲身体验...再把感受写成报导来感染大众」韩国令人尊敬的「体验新闻」南记者

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报导的意义是什么？怎样才能把新闻材料，写成一篇好的报导，感染读者，并为社会带来改变？连大神刘在锡都不禁赞叹的对象。

韩国有一位记者，一直被那些作为记者经常思考的问题困扰，久无答案，结果他忽发奇想，决定要跳出框框，并放下记者的包袱，将心比己，亲自体验每一位受访者每天面对生活上的苦况。结果，透过他第一身的感受后，写成一个个有血有肉的新闻故事。后来，更藉他的文字，成功为那些一直活在社会上备受忽略的群众，引来更广泛的社会关注，播下了变革的种子。

他名叫「南亨道」（音译：남형도），是韩国当下其中一名最引起读者关注的记者。由他创立的「体验新闻」（체헐리즘），在韩国最大的网络搜寻引擎「Naver」，是韩国国内所有新闻记者的中，拥有最多网民订阅的平台，有三万多人点击追随他的报导阅读，与第二位记者的差距高达两倍。



早前南记者便登上了由刘在锡与曹世镐共同主持的 tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，接受访问，并向观众介绍他的工作独有之处。南记者表示，希望通过「南记者的体验新闻」这栏目，将记者们只是想象而没有尝试或想象不到的事情，付诸实践，并记录下来，以唤起更多民众关注那些人与那些事情。

好像他为了传达消防员的苦况，便曾亲自穿上了重达 3 5公斤的消防保护衣，体验当消防员的生活是怎样；又如他为了体验女士们每天戴胸围的那种叫人感到犹如窒息的感觉，他又曾经连续两天戴著胸围上班工作；而亦为了感受残障人士每天外出时面对种种的不便，他也曾乘坐轮椅亲身验他们的实际生活。



还有，为了使更多人关注视障人士，如何跟能看得见的人，感受不同的樱花绽放情境，他还曾经闭上眼睛，拿著手杖，亲身地走到樱花满布的公园，体验个中感觉，并撰写报导。

此外，南记者也曾到电话客户服务中心工作，体验那种职业生活有多疲累；而他曾经一篇最为人感动的报导，就是跟一名牙齿坏了，但却因为欠缺治疗费，一直只靠拾废纸糊口的老人，一同生活了一天。



那天，他纵使是拾得满满，但辛劳过后，结果透过卖废纸，他只是仅能赚到卑微的 $10,000 韩圜而已。而就在报导发表后，他便收到大量富有同情心读者来讯，纷纷表示希望能捐助那位老人，助他改善生活，这也是如南记者所说，他最窝心的一次经历。



当然，在撰写那些报导过程中，面对的疲累感固然不好受。但对他而言，更大的难过，却是当他於翌日能脱离那种生活，重新回到自己惯常的生活岗位时，他却知道，那位受访对象，却在继续生活在那种痛苦之中。

但正是那种感觉，却反过来便成了南记者继续坚持下去工作的原动力。他希望藉体验经历，写成报导，把当中不为人关注的人和事，以更打动人心的文字写出来，向读者传达，盼望最后能为社会带来改变。

「如果我能写得好，就会成为某人生活中的灯光，会对他们的产生关注 ...」这正是南记者的工作，以至人生的座右铭，绝对值得我们无比尊敬。

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南记者「体验新闻」：https://media.naver.com/journalist/008/31440

图片来源：《刘 QUIZ ON THE BLOCK》截图

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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