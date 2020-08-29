无厘头漫改喜剧《别放精神线》轻松又解压！李鎭赫、权玄彬等主演
韩剧 2020年8月29日 星期六09:09 ZJM
《加油吧威基基》之后好久没看到这么爆笑的喜剧了！ #别放精神线 #李鎭赫 #权玄彬
《别放精神线》改编自十年突破28亿点击量的同名人气网漫，由李鎭赫、李垂珉（李秀敏）、郑尚勋、李贤怡、权玄彬、洪菲拉、孙世彬七人主演，颜值身材都非常养眼。
李鎭赫饰演热衷李小龙的大学生，李垂珉饰演狂热追星的高三生，郑尚勋饰演有隐藏面貌的上班族，李贤怡饰演外冷内热的酷美主妇，权玄彬饰演人气组合主唱。 另外两位新人演员也担当重要戏份：洪菲拉饰演财阀集团大小姐，孙世彬饰演大小姐的秘书。
七位主演的关系巧妙交织，夸张的戏剧冲突和神态动作将每个人物形象塑造得鲜活立体，更容易让观众一下记住，所以都说情景喜剧是绝妙的挖掘培养新人的作品类型。
《别放精神线》一共10集，每集30分钟，已陆续通过JTBC电视台以及Seezn、YouTube、Facebook平台播出。强推哦！
图：seezn、IG@lululala_storylab、IG@ljh_babysun、IG@bira__h、IG@zzin_pd
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