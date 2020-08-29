「親身體驗...再把感受寫成報導來感染大眾」韓國令人尊敬的「體驗新聞」南記者

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報導的意義是什麼？怎樣才能把新聞材料，寫成一篇好的報導，感染讀者，並為社會帶來改變？連大神劉在錫都不禁讚嘆的對象。

韓國有一位記者，一直被那些作為記者經常思考的問題困擾，久無答案，結果他忽發奇想，決定要跳出框框，並放下記者的包袱，將心比己，親自體驗每一位受訪者每天面對生活上的苦況。結果，透過他第一身的感受後，寫成一個個有血有肉的新聞故事。後來，更藉他的文字，成功為那些一直活在社會上備受忽略的群眾，引來更廣泛的社會關注，播下了變革的種子。

他名叫「南亨道」（音譯：남형도），是韓國當下其中一名最引起讀者關注的記者。由他創立的「體驗新聞」（체헐리즘），在韓國最大的網絡搜尋引擎「Naver」，是韓國國內所有新聞記者的中，擁有最多網民訂閱的平台，有三萬多人點擊追隨他的報導閱讀，與第二位記者的差距高達兩倍。



早前南記者便登上了由劉在錫與曹世鎬共同主持的 tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，接受訪問，並向觀眾介紹他的工作獨有之處。南記者表示，希望通過「南記者的體驗新聞」這欄目，將記者們只是想象而沒有嘗試或想象不到的事情，付諸實踐，並記錄下來，以喚起更多民眾關注那些人與那些事情。

好像他為了傳達消防員的苦況，便曾親自穿上了重達 3 5公斤的消防保護衣，體驗當消防員的生活是怎樣；又如他為了體驗女士們每天戴胸圍的那種叫人感到猶如窒息的感覺，他又曾經連續兩天戴著胸圍上班工作；而亦為了感受殘障人士每天外出時面對種種的不便，他也曾乘坐輪椅親身驗他們的實際生活。



還有，為了使更多人關注視障人士，如何跟能看得見的人，感受不同的櫻花綻放情境，他還曾經閉上眼睛，拿著手杖，親身地走到櫻花滿佈的公園，體驗箇中感覺，並撰寫報導。

此外，南記者也曾到電話客戶服務中心工作，體驗那種職業生活有多疲累；而他曾經一篇最為人感動的報導，就是跟一名牙齒壞了，但卻因為欠缺治療費，一直只靠拾廢紙糊口的老人，一同生活了一天。



那天，他縱使是拾得滿滿，但辛勞過後，結果透過賣廢紙，他只是僅能賺到卑微的 $10,000 韓圜而已。而就在報導發表後，他便收到大量富有同情心讀者來訊，紛紛表示希望能捐助那位老人，助他改善生活，這也是如南記者所說，他最窩心的一次經歷。



當然，在撰寫那些報導過程中，面對的疲累感固然不好受。但對他而言，更大的難過，卻是當他於翌日能脫離那種生活，重新回到自己慣常的生活崗位時，他卻知道，那位受訪對象，卻在繼續生活在那種痛苦之中。

但正是那種感覺，卻反過來便成了南記者繼續堅持下去工作的原動力。他希望藉體驗經歷，寫成報導，把當中不為人關注的人和事，以更打動人心的文字寫出來，向讀者傳達，盼望最後能為社會帶來改變。

「如果我能寫得好，就會成為某人生活中的燈光，會對他們的產生關注 ...」這正是南記者的工作，以至人生的座右銘，絕對值得我們無比尊敬。

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南記者「體驗新聞」：https://media.naver.com/journalist/008/31440

圖片來源：《劉 QUIZ ON THE BLOCK》截圖

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

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