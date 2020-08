BLACKPINK 〈How You Like That〉舞蹈影片人气火热 再创「史上最快」纪录! 双「赫」联手!SJ 银赫、Monsta X 民赫主持新综艺 安普贤《梨泰院Class》后新角色!新剧《Kairos》人物剧照「帅气的顺毛科长」 JYP 向大量 TWICE 恶意网友提告 「有 37 案正在进行」 第一次挑战演戏!宇宙少女多愿担任音乐剧电影《K School》主演,最快年底前上映! 《第六感》首集预告:充满活力的成员,才刚开场让刘在锡已冒汗!嘉宾李相烨遇到Jessi也招架不住 XD 最强童颜登基!齐浏海妹妹头真的非常适合太妍! 前所未见的 LOVELYZ!新专辑概念照大展反差魅力 不是JIMMY刘而是「知美刘」!刘在锡的新身分:退货远征队企划公司代表 演员阵容终於确定啦!路云、元真儿主演JTBC新剧《前辈,那支口红不要涂》,预计在2021年上半年首播! 打卡要赶快!李钟硕咖啡厅「89Mansion」将於9月14日停业 SHINee忙内来了!泰民的单独真人秀节目将在九月初线上首播~ JTBC下半年好剧有6部那么多!更巧的是少女时代这三位成员都有分别出演 时隔两年,OCN人气驱魔剧《客:The Guest》等不到电影先迎来了小说 重温 EXO 的火热魅力 〈Love Shot〉MV 破三亿! 《首尔乡巴佬》韩孝周介绍上党山城是「丈夫修建的」,原来是在说《同伊》啊~ 因工作人员跨剧组接触!新剧《DoDoSoSoLaLaSo》也因为确诊案而全面暂停拍摄! 金宇彬健身教练速报:「鼻咽癌已获得痊愈诊断,正在拍摄新电影」 太好笑!韩网友分享爸妈登山时偶遇光熙&EXO SUHO 爱豆团太不容易了!ITZY的刀群舞怎么来的?一天练舞8小时,练到全身发抖! FTIsland李洪基好不容易等到部队休假却被迫取消...怒吼「疫情求求你快走吧」!

← 上一则 下一则 →