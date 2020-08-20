时隔两年，OCN人气驱魔剧《客：The Guest》等不到电影先迎来了小说
韩剧 2020年8月20日 星期四09:13 草莓
《客：The Guest》竟然先出了小说！所以电影呢ㅠㅠ？
2018年9月OCN推出驱魔剧《客：The Guest》，由金东旭、金材昱以及郑恩彩主演，题材结合了萨满教巫术、基督教驱魔以及犯罪悬疑，首集恐怖程度就引发网路热议，结局也创下4%收视佳绩。
在《客：The Guest》终映后的隔年3月，制作公司CJ娱乐表示将制作电影版，导演与演员会是原班人马，岂知8月就传出电影计画终止，让剧迷相当错愕。CJ娱乐当时没有反驳计画终止的传闻，而是称「延期」，但如今又过了一年，依然没有《客：The Guest》电影版制作上的新消息。
虽然迟迟等不到电影版，但出版社「文学手册」昨（19）日已推出同名原创小说，期望在细腻文字的描写下，能让残忍的驱魔场面更为紧张刺激，带给读者有别於电视剧的乐趣。小说采精装，内页还有彩色剧照，再加上限量角色3D变化卡赠品，甫於网路上市便销售一空，销量超出出版社预期，让出版社决定临时加印。
从小说目前销售成绩来看，《客：The Guest》人气依旧不减。不晓得CJ娱乐是否会随著这段热潮加紧电影计画脚步，又或者计画早就石沉大海了？
（图：文学手册、OCN）
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