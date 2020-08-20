重温 EXO 的火热魅力 〈Love Shot〉MV 破三亿！
KPOP 2020年8月20日 星期四09:09 施乃琪
说起 EXO 的性感代表作，很多爱丽应该都会想到 "Love Shot" 吧？恭喜这首歌的 MV 观看次数突破三亿门槛啦！
昨天（19 日）晚上，EXO 的 “Love Shot” 官方 MV 观看次数突破了三亿人次，成为他们出道以来的第二支破三亿 MV。
“Love Shot” 收录在 EXO 第五张正规专辑改版中，在 2018 年 11 月发行后立刻登上各大唱片网站的销量榜首，还横扫 62 国 iTunes 综合专辑榜。“Love Shot” MV 以俐落的剪接节奏带出 EXO 特有的表演魅力，即使没有华丽特效仍十分迷人。
另一方面，EXO 目前有 “Monster”、“Love Shot”、“Ko Ko Bop”、“Call Me Baby”、“Growl”⋯⋯等十一支破亿 MV，在 SM Entertainment 所有歌手中高居第一。
（照片或影片来源：SM Entertainment）
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