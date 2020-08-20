時隔兩年，OCN人氣驅魔劇《客：The Guest》等不到電影先迎來了小說
韓劇 2020年8月20日 星期四09:13 草莓
《客：The Guest》竟然先出了小說！所以電影呢ㅠㅠ？
2018年9月OCN推出驅魔劇《客：The Guest》，由金東旭、金材昱以及鄭恩彩主演，題材結合了薩滿教巫術、基督教驅魔以及犯罪懸疑，首集恐怖程度就引發網路熱議，結局也創下4%收視佳績。
在《客：The Guest》終映後的隔年3月，製作公司CJ娛樂表示將製作電影版，導演與演員會是原班人馬，豈知8月就傳出電影計畫終止，讓劇迷相當錯愕。CJ娛樂當時沒有反駁計畫終止的傳聞，而是稱「延期」，但如今又過了一年，依然沒有《客：The Guest》電影版製作上的新消息。
雖然遲遲等不到電影版，但出版社「文學手冊」昨（19）日已推出同名原創小說，期望在細膩文字的描寫下，能讓殘忍的驅魔場面更為緊張刺激，帶給讀者有別於電視劇的樂趣。小說採精裝，內頁還有彩色劇照，再加上限量角色3D變化卡贈品，甫於網路上市便銷售一空，銷量超出出版社預期，讓出版社決定臨時加印。
從小說目前銷售成績來看，《客：The Guest》人氣依舊不減。不曉得CJ娛樂是否會隨著這段熱潮加緊電影計畫腳步，又或者計畫早就石沉大海了？
（圖：文學手冊、OCN）
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞