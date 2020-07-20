公司同僚搬进IU旧屋之后发生的事：我们看到了她曾经看到的...

韩国娱乐圈其实有不少艺人是租房住，要么公司安排，要么自己掏钱，因此有时候艺人们搬新家之后会发现前一任主人有可能还是个明星。
「明星们的明星」IU其实也有一段租房子的经历，被安排在了公司租的公寓里。 而她搬家之后，新房客就是当时的同门Sunny Hill。 搬进去没多久之后，Sunny Hill就在YouTube中公开遇到了IU曾经提到过的「家鬼」，一个长相帅气的男鬼，听得粉丝们毛骨悚然。
当时IU还住在这套公寓里，有一天IU在睡觉的时候，突然觉得有个人从身后抱住了自己，接著听到鬼用男生声音说「我爱你」，说完对方就离开了。 后来IU的梦里都会出现一个长得很帅的男鬼，也因为如此她将「睡著后就会出现的你」作为主题，写下了《独守空房》这首歌。 没想到IU搬家之后，这个男鬼依旧还在公寓里，被Sunny Hill看到。不仅如此，她们还看到了一个女鬼。
而主持人全炫茂入住的汉南洞某公寓之前的主人竟然是男神孔刘，孔刘入伍之前一直住在这里。 全炫茂称「就是希望能像孔刘那样人气火爆才搬来这里」，他还曾炫耀「我就睡在孔刘留下的那张沙发上」。 不知道是不是这家公寓风水好，这几年全炫茂的事业确实风生水起。
「图：NATE PHOTOS」
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