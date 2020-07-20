公司同僚搬進IU舊屋之後發生的事：我們看到了她曾經看到的...

韓國娛樂圈其實有不少藝人是租房住，要麼公司安排，要麼自己掏錢，因此有時候藝人們搬新家之後會發現前一任主人有可能還是個明星。
「明星們的明星」IU其實也有一段租房子的經歷，被安排在了公司租的公寓裡。 而她搬家之後，新房客就是當時的同門Sunny Hill。 搬進去沒多久之後，Sunny Hill就在YouTube中公開遇到了IU曾經提到過的「家鬼」，一個長相帥氣的男鬼，聽得粉絲們毛骨悚然。
當時IU還住在這套公寓裡，有一天IU在睡覺的時候，突然覺得有個人從身後抱住了自己，接著聽到鬼用男生聲音說「我愛你」，說完對方就離開了。 後來IU的夢裡都會出現一個長得很帥的男鬼，也因為如此她將「睡著後就會出現的你」作為主題，寫下了《獨守空房》這首歌。 沒想到IU搬家之後，這個男鬼依舊還在公寓裡，被Sunny Hill看到。不僅如此，她們還看到了一個女鬼。
而主持人全炫茂入住的漢南洞某公寓之前的主人竟然是男神孔劉，孔劉入伍之前一直住在這裡。 全炫茂稱「就是希望能像孔劉那樣人氣火爆才搬來這裡」，他還曾炫耀「我就睡在孔劉留下的那張沙發上」。 不知道是不是這家公寓風水好，這幾年全炫茂的事業確實風生水起。
「圖：NATE PHOTOS」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究