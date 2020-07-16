宋一国公开「三胞胎」近况照！还分享剪头发趣事：「大韩要求剪得帅、民国要求前额中间不要剪、万岁要剪成方形的」
明星 2020年7月16日 星期四11:52 Yuan
今日，宋一国在IG公开「三胞胎」大韩、民国、万岁的新照片。
并写下：「天气太好了，好久没有带孩子们去南山了，因为疫情只能待在家里，对孩子们感到很抱歉，但是只能爸爸做主了。前天剪了头发，大韩要求剪得帅、民国要求前额中间不要剪、万岁要剪成方形的。总之大家现在看起来都像盖子一样，但过了一会头发就会和想像中一样，可以长时间不用在意头发了。」
这也让不少网友表示：「真的好好长大了」、「三个孩子现在有自己的想法了呢」、「都很帅气啊」、「万岁还是这么自由灵魂」、「一转眼都长这么大了」、「个子真的高了很多」等等。
宋一国在2014年带著大韩、民国、万岁出演了《超人回来了》因而人气火爆，受到了许多观众的喜爱。即使已经退出节目好几年，依旧人气不减，爸爸宋一国偶尔会透过SNS和粉丝们分享三胞胎的近况，希望他们都健康快乐的长大啦！
（图：IG@songilkook）
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