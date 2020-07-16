宋一國公開「三胞胎」近況照！還分享剪頭髮趣事：「大韓要求剪得帥、民國要求前額中間不要剪、萬歲要剪成方形的」
明星 2020年7月16日 星期四11:52 Yuan
今日，宋一國在IG公開「三胞胎」大韓、民國、萬歲的新照片。
並寫下：「天氣太好了，好久沒有帶孩子們去南山了，因為疫情只能待在家裡，對孩子們感到很抱歉，但是只能爸爸做主了。前天剪了頭髮，大韓要求剪得帥、民國要求前額中間不要剪、萬歲要剪成方形的。總之大家現在看起來都像蓋子一樣，但過了一會頭髮就會和想像中一樣，可以長時間不用在意頭髮了。」
這也讓不少網友表示：「真的好好長大了」、「三個孩子現在有自己的想法了呢」、「都很帥氣啊」、「萬歲還是這麼自由靈魂」、「一轉眼都長這麼大了」、「個子真的高了很多」等等。
宋一國在2014年帶著大韓、民國、萬歲出演了《超人回來了》因而人氣火爆，受到了許多觀眾的喜愛。即使已經退出節目好幾年，依舊人氣不減，爸爸宋一國偶爾會透過SNS和粉絲們分享三胞胎的近況，希望他們都健康快樂的長大啦！
（圖：IG@songilkook）
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