尹启相分手后更多元发展：从歌手god到演员，现在请叫他「导演尹启相」

以偶像男团出身的演员尹启相，现在多了另一个身分，担任纪录片的电影导演出道了，即将大展他的艺术天分。出道已经有21年的他，首度当上了导演，本身也自己主演这部作品。
这部作品其实是尹启相从歌手及演员身分一路走来，所感受到的各种情感与衍生出的想法，以及其间的变化，虽然日常生活中的一些细微琐事也许平凡，但他具有执导的想法以及想像力，将呈现这一部「伪」纪录片《Table》。
尹启相执导的首部作品《Table》，描述没有什么特别的平淡日常生活，男主角在每日的生活中，将感受具体化，将明确的情感用朴实部夸张的方式叙述出来，摄影师金林容也与尹启相一同参与了执导这部戏。
尹启相从1999年就以歌手团体god出道，曾是当时人气最高的偶像团体，之后他专心在演戏领域，身为演员生活著而充满许多情感与感受，比起当歌手站在舞台上的时间，尹启相担任演员的时间更长了点。由尹启相自导自演的《Table》这部纪录片，整体片长并不长，并且考量到肺炎疫情问题，选择透过网路线上频道公开。预计透过电影制作公司的官方youtube频道每周一分成三部曲陆续公开。
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