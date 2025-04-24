继YG之后，CJeS也结束演员经纪业务！朴星雄、薛景求、罗美兰、文素利寻新东家，韩影生存环境再引担忧

CJeS Studios拥有朴星雄、薛景求、罗美兰、文素利、柳俊烈、宋一国等众多知名演员，近日突然宣布结束演员经纪业务，将重心转向内容制作。 此前YG娱乐也在今年1月结束该业务，旗下演员车胜元、金喜爱、李洙赫、张基龙等纷纷转投其他公司。

本月23日，CJeS Studios表示目前将精力集中於内容及音乐制作等核心业务，「正在进行体系改善和结构效率化的工作，以整顿不必要的费用结构」，因此决定结束演员经纪业务。

CJeS Studios解释称此举是为了未来成长而做出的战略性调整，不会影响戏剧、综艺、音乐等内容的投资与制作，而是透过结构改善来提高业务效率和收益能力。



CJeS Studios前身是2009年创立的经纪公司「C-Jes娱乐」，一开始只有金在中、金俊秀、朴有天三位歌手，数年间逐步签约多名演员、以演员经纪为主力业务，同时积极投入内容制作领域，并於2023年改名为「CJes Studios」。 参与共同制作的影视作品包括电影《紧急迫降》《昼盲神探》、电视剧《加油吧威基基》《地下菁英（赌命为王）》等，还推出了八人男团WHIB。

由於CJeS Studios旗下拥有朴星雄、薛景求、罗美兰、文素利、蔡时那、赵成夏、宋一国、严志媛、朴炳恩、李相烨、柳俊烈、吴达洙等众多实力派演员，因此这些演员未来的动向也备受关注。







另一方面，这是今年第二家大型娱乐公司宣布终止演员经纪业务。 YG娱乐已於今年1月结束该业务、以集中於音乐事业，旗下演员金喜爱、车胜元、李洙赫、张铉诚、刘寅娜、李圣经、张基龙、朱宇宰等人只得转投其他公司。

有网友认为，这些变化表明韩国电影产业整体低迷，而数字平台日益获得发展，令内容制作和发行的重要性不断增加。 因此，许多公司将更多资源投入到内容创作和投资，而不是传统的演员管理业务。

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