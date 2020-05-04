《RM》猜让男生误会的女生行为TOP.5，梁世灿爆料：全昭旻都对我做过！

我们昭旻果然是爱情的推拉高手～，大家也遇过这五种状况吗？
昨天播出的《Running Man》（5月3日EP.501）中，邀请到了扮演过刑警的演员们，有郭时阳、李伊庚、朴孝珠、河恋姝等四人担任嘉宾，举行了第一届《RM》Quiz最强者战，猜题过程的同时要找出已经事先知道所有答案的作弊者三名。
而在节目组出题「让男人产生错觉的女人行为」中，前五名分别是…
1.边说边笑，自然的触碰著我的时候。
2.对我的一切都了解，并照顾著我的时候。
3.每当对视时，眼睛总是微笑著的时候。
4.突然联系我，问我：「在干嘛呢？」、「睡了吗？」的时候。
5.对我说：「哪里有像你这么优秀的人。」称赞我的时候。
结束一轮猜题后，梁世灿对著金钟国说：「这些事情昭旻都对我做过！从一到五都是！」、「天天对我笑，连细微的地方也很照顾我，晚上会发讯息问我在干吗？睡了吗？称赞我很优秀，所以我…才会对昭旻产生错觉啊！！！」引发全场爆笑。
期待节目组拍摄梁世灿去全昭旻拜访的片段，到时候又会有什么样的火花产生呢？一起期待吧！
（图：《Running Man》／爱奇艺）
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