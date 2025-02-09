【男团品牌评价最新总排行】SEVENTEEN荣登2月冠军一位，两大经典男团进入前十，师弟TWS也争光

在 2025 年 2 月的男团品牌评价中，SEVENTEEN 获得第一名，TOP.10中竞争超激烈～～～。

韩国企业评价研究所透过消费者行为分析，对2025年1月8日至2025年2月8日期间收集的5400万多笔男团品牌大数据进行评估，测量品牌的参与指数、媒体指数、沟通指数和社群指数。



SEVENTEEN 夺得第一，BTS防弹少年团第二，Stray Kids第三，KPOP界非常经典的两大前辈团BIGBANG和Super Junior分别排在第四跟第九，值得一提的是，SEVENTEEN 的直属后辈TWS排在第五，相当厉害。



官方补充道：「SEVENTEEN 在网上分析中，高频率出现的关键词为『公演、横扫、预约』，在关键词分析中则以『纪念奖牌、亚洲巡演、CARAT（克拉，粉丝名）』为主。正负面比率分析显示，SEVENTEEN 的品牌正面评价高达 92.21%。



▼2025年2月男团品牌评价 TOP.20 总排行：

1. SEVENTEEN

2. BTS 防弹少年团

3. Stray Kids

4. BIGBANG

5. TWS

6. EXO

7. SHINee

8. ENHYPEN

9. Super Junior

10. NCT

11. THE BOYZ

12. INFINITE

13. ZEROBASEONE（ZB1）

14. TOMORROW X TOGETHER（TXT）

15. BTOB

16. MONSTA X

17. ASTRO

18. RIIZE

19. GOT7

20. TVXQ! 东方神起

你心爱或者关注的团体，也上榜了吗～？

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