《夫妻的世界》太火引得韩媒挑刺！观众反怒：这可是19禁电视剧啊～

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《夫妻的世界》看得观众们欲罢不能，虽然剧情有不少Bug，但依旧阻止不了观众们追看的热情。 都说人红是非多，剧太火也有人挑刺，就有韩媒列举了多条「污点」。

1. 不考虑子女情绪的家暴

池善雨（金喜爱 饰）察觉到李泰吾（朴海俊 饰）和吕多景（韩素希 饰）出轨后决定离婚，整个过程中除了老公的背叛之外，儿子李英俊的表现更是让池善雨心寒，李英俊竟然选择站在出轨的父亲这一边，气得池善雨将儿子强行带到郊外大声质问，吓得李俊英不知所措。 还是初中生的李俊英在承受著父母离异的痛苦之外，妈妈歇斯底里的模样也惊到了他，此时让他理解妈妈的心痛似乎是观众们要求太高了。



李泰吾以为池善雨在挑拨父子关系，对她大打出手，而这一切就发生在孩子的面前，目睹了全程的李俊英也因此重新选择了池善雨。 妈妈在自己的面前被爸爸打到见血昏倒，而不知道接下来李俊英还要面对怎样的选择。 接下来的剧情已经界定为19禁，不过对於还是中学生的李俊英来说，无论是哪个选择都是残忍的。

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2. 暴力游戏化

池善雨和李泰吾离婚2年后，吕多景小三上位成功，再次回到了高山，从这时起池善雨的身边就经常发生各种惊悚事件，不是玻璃窗裂开，就是被怪汉袭击。 先前剧组将收看年龄层降低到了15岁，但过於暴力的场景依旧让观众不舒服。

池善雨被怪汉袭击后逃走，但那人依旧紧追不舍狠狠攻击她，虽然两人距离不近，但怪汉手里的凶器让人看得毛骨悚然，而且摄影手法还是怪汉视角，就像观众们在玩VR游戏，残忍场景如同就在自己眼前发生一样。 用游戏手法呈现犯罪过程，标榜新颖拍摄手法来刻画暴力，之后因为观众的不满剧组又将收视等级调回到了19禁，这难道不是剧组为了避开观众的指责吗? 或是为了接下来展现更刺激、暴力的场景?



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3. 某人的妻子，连姓名都没有的女性角色

《夫妻的世界》中有不少女性角色，无论是职场精英还是精明的主妇，她们明明都是双商在线的现代女性，但却依旧走不出婚姻的桎梏。 高艺琳（朴善英 饰）就是其中之一，她明明知道老公孙济赫（金英敏 饰）数次出轨，却次次隐忍。 她不似池善雨那样有自己的事业，拥有的只有看似圆满的婚姻，为了维持这一表象，她其实每天都活得战战兢兢，哪怕是发现老公出轨也不得不装作不知道。 不过第10集中，高艺琳终於向孙济赫提出离婚，能看出她开始觉醒。 但前10集中高艺琳被过度刻画成依赖有钱的婆家，对丈夫出轨睁一只眼闭一只眼以保全家庭的温室花朵，此时的觉醒无法真正打动观众。



而高山女友会的会员们更是连名字都没有，她们只是「崔会长妻子」、「孔志哲的妻子」，成了丈夫的影子，而非独立的人。 剧里有明确职业的只有池善雨、薛明淑（蔡国熙 饰）和闵贤瑞（沈恩宇 饰），其他人只是家庭主妇、上流社会的夫人或某某某的妻子。



韩媒的这一评论引爆了喜欢该剧的观众们的吐槽，称：「在19禁电视剧里期待EBS内容（韩国教育类频道）也太可笑了」、「你只适合看纪录片」、「这就是个电视剧何必这么认真」、「现实只会比电视剧还要精彩」等。

「图：《夫妻的世界》」

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