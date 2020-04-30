金昭誾x智铉寓确定演出《恋爱虽然麻烦但更讨厌孤独》

曾经合作《千次的吻》的两人，当时分属不同CP，现在有缘配对啦～
金昭誾与智铉寓将演出MBC Every 1电视剧《恋爱虽然麻烦但更讨厌孤独》（연애는 귀찮지만 외로운 건 싫어），剧情叙述一群住在Co-living House（共同生活公寓）的年轻人，想谈恋爱却感到麻烦、享受自由却讨厌孤独，呈现了这个世代年轻人经常会遇到的现实问题。
金昭誾饰演梦想成为小说家的自由作家「李娜恩」，只有在打工的薪水进入户头，或是想像自己将要在「本月新书」里介绍自己的作品时，才会出现心跳加快的情形，完全是个放弃恋爱的女子。
智铉寓饰演对於人类心灵状态充满好奇，却害怕对异性产生好感的精神科医师「车康宇」。虽然因为过去的创伤而总是回避恋爱，但在遇上了娜恩之后，陷入了无法控制的情感当中。有趣的是，这是智铉寓连续第三部电视剧作品饰演医师，前两部分别是《生死决断罗曼史》神经外科医师韩胜周，以及《悲伤时爱你》外科医师徐正元。
《恋爱虽然麻烦但更讨厌孤独》将由《命中注定我爱你》赵镇国编剧执笔，《甜咸办公室》李贤珠导演执导。
（图：Will Entertainment、Lionheart Entertainment）
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