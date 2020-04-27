金钟国、BoA、成始璄、Dynamic Duo组成《韩国好声音2020》超豪华导师阵容
综艺 2020年4月27日 星期一11:40 ZJM
时过七年的第三季《韩国好声音2020》将於5月29日首播，张圣圭担任MC。
从荷兰开始风靡全球的「转椅」音乐选秀节目相信大家都略有所闻，导师坐在转椅上背对参赛者，不看外表、仅凭歌声决定是否转椅，转椅就表示赏识参赛者的声音。
这档节目的韩国版《韩国好声音（The Voice of Korea）》曾经在2012年、2013年播出过第一、二季，挖掘培养了俞胜恩、申尤美、李艺浚、孙胜妍等歌手。
今年《韩国好声音》卷土重来，27日Mnet公布金钟国、BoA、成始璄、Dynamic Duo担任导师。 金钟国表示：「这是可以见到很多实力者的机会，很激动，我不知不觉第26年歌手了，多年活动过来发现，虽然做自己的音乐也很重要，但是成为大众喜欢听的歌手也很重要，我代替大众的耳朵，会努力让大众呼声高的人获得喜爱的。」
BoA表示：「迎来出道20周年，能以如此世界性的音乐节目的导师身份参与，非常开心。 寻找拥有无限潜力的原石，将他们拥有的才能打磨，帮助他们成长为引领乐坛的歌手。」
成始璄表示：「想通过这档节目碰见拥有细腻感觉的感性嗓音，最重要的是竖起耳朵专心听他们拥有的感性和感情，遇到凭借声音就能让大众有共鸣的深厚感性的歌手，帮助他们更成熟地表现音乐。」
Dynamic Duo表示：「发掘不只是有歌唱实力，而且有个性和稀缺性的歌手，想帮助有自己独特个性标识的歌手成长。」
图：IG@thevoiceofkorea_
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