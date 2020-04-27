克服伤痛后还能相爱吗？《外出》预告与特别版海报公开
韩剧 2020年4月27日 星期一12:00 草莓
不同於主海报，这次公开的海报充满哀伤基调，原来故事是以伤痛开启的……
tvN家庭月特辑电视剧《外出》，由韩惠轸饰演的职场妇女韩静恩做为中心人物，金太勋饰演丈夫李宇哲，金美京饰演母亲崔顺玉。预告中可见韩静恩向往著平凡生活，没想到却遭逢剧变，女儿疑似因母亲照顾不周意外身亡，一家三人陷入绝望之中。
特别版海报呈现三人面对剧变下的哀痛情绪。韩静恩眼神空洞看著女儿冰冷的身躯被抬走，配上的对白却是：「一定要抓住……一定要紧紧抱住……」；母亲惊愕不已，对女儿满是内疚：「静恩啊，妈妈对不起，对不起……」；丈夫则夹在妻子与岳母之间，好像隐瞒了些什么：「拜托，别让孩子的妈知道，不论是现在还是以后。」
站在家人、变故与不谅解之间，《外出》将抛出问题：克服伤痛后，是否还能再次相爱？幸福能否再次找回？《外出》将於5月4日、5月5日晚上九点於tvN月火剧时段播出，届时还可一探韩惠轸睽违两年的细腻演技。
（图：tvN）
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