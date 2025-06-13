中信兄弟K歌日邀到Super Junior-D&E外，还有ITZY！新歌〈Girls Will Be Girls〉全台首演

中华职棒中信兄弟球团11日才宣布二代人气男团Super Junior-D&E担任表演嘉宾，今再宣布嘉宾还有四代人气女团ITZY！

几周前便有传闻「台湾灶咖男团」Super Junior中，最频繁来台湾办活动的小分队D&E将在中信兄弟「K歌主题日『Channel B vol.2』」表演，11日官方宣布消息证实。当日，兄弟也公开了下半年所有主题日内容，限时动态被发现使用了ITZY 9日甫发行的新歌〈Girls Will Be Girls〉，马上引发广大网友猜测ITZY也是嘉宾！



今日总算证实，ITZY将在8月2日的兄弟K歌主题日上开球及表演，球团会推出「Channel B vol.2」K歌主题套票，购买指定区域席位套票有机会获得ITZY签名球衣。文中兄弟也用心介绍ITZY新歌〈Girls Will Be Girls〉，预告他们将在球场表演此曲，是全台首演！



底下有粉丝逗趣留言「竟然还请到 ITZY 来？！ 球团家里开银行的吗？！」（对，就是中国信托商业银行，该知名象迷「翔平」在D&E演出贴文也搞笑回「竟然请到Super Junior来？！ 球团家里是开银行的吗？！」），也有同时身为象迷与MIDZY（ITZY粉丝名）的网友留言「感谢中信爸爸」，大家都觉得两天主题日阵容非常强大，但也有网友开始担心抢不到票。

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