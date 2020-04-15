男团竞演《Road to Kingdom》7组男团「宣传照」与向前辈致敬的「表演曲」曝光！
综艺 2020年4月15日 星期三10:18 MiJimin
【表演影片】天啊～有 H.O.T.、神话、东方神起、SHINee...等多首大前辈的歌曲，真的会非常期待耶～！！！
即将在本月30日播出的 Mnet 男团竞演节目《Road to Kingdom》，一共有7组男团参加，参赛的团体有：Pentagon、ONF、Golden Child、THE BOYZ、VERIVERY、ONEUS、TOO，官方则率先公开了所有队伍的「宣传照」和「表演曲目」片段，让粉丝们一睹为快！
▼Pentagon 表演 Block B 的《Very Good》：
▼THE BOYZ 表演泰民 SOLO 的《Danger》：
▼Golden Child 表演神话的《TOP》：
▼ONEUS 表演 H.O.T. 的《战士的后裔》：
▼VERIVERY 表演 Seventeen 的《万岁》：
▼ONF 表演 SHINee 的《Everybody》：
▼TOO 表演东方神起的《Rising Sun》：
《Road to Kingdom》将在4月30日晚间八点首播，大家最期待哪一组的表演呢？快为你喜欢的团体加油打气吧～！
（图：Mnet K-POP）
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