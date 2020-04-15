终於知道Super Junior金希澈被谣传是同性恋多年却不澄清的理由了...
韩剧 2020年4月15日 星期三10:04 Rui
Super Junior金希澈首度公开自己从不澄清同性恋的原因，细腻心思让人动容。
因外貌阴柔且被多位女艺人视为死党好友，又鲜少传出恋爱绯闻，金希澈从出道开始就不断被人捕风捉影地称是同性恋，但他从不辩解，也让这一谣言越传越猛，直到爆出他和女团TWICE成员MOMO的恋情，同性恋谣传才逐渐平息。
最近金希澈做客了节目《77亿的爱情》，节目里探讨了各个国家关於性少数者人权的话题，金希澈这才谈起了自己，称：「大家都知道，我从出道开始就一直被误会是同性恋，甚至还传出我和男艺人的恋情，那时的我原本头发就长，还喜欢戴有色的美瞳，当时就传出了很多我是同性恋的传闻。 其实一开始我是想否认的，之所以没澄清是怕对那些性少数者失礼。不管是在国外还是在国内，来看我演唱会的男粉丝里应该存在同性恋者，感觉（如果我澄清的话）对那些人很失礼。 」
听完金希澈的发言，另一位嘉宾洪锡天就接著表示：「我已经公开出柜20年了，这20年里我国有什么变化呢，那应该就是现在我们还有再次思考这个问题的机会，已经在变好，但依旧存在歧视。 我希望可以看到大家消除偏见和先入为主观念的时候，只要你对一切未知不再感到害怕，大家互相接纳彼此，心灵就会变得更自由。 」
「图：《77亿的爱情》」
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