GOT7 最新主打歌预告片曝光！浪漫帅气引发期待

GOT7 即将再度带著 JYP 大家长朴轸永的作品回归,丰富立体的概念让人更期待他们的新专辑〈DYE〉了!

JYP Entertainment 今天(15 日)公开了 GOT7 最新主打歌 “Not by the Moon” 的 MV 预告片,以信步行走的队长 JB 引导视线,穿过新歌 MV 场景和换上了成熟造型的成员们。



〈DYE〉以 “Not by the Moon” 为首,将收录 “Aura”、”Crazy”、”Trust My Love”、”Poison” 共六首歌;以及仅收录在实体唱片中的 “Ride”、”Gravity”、”God Has Return + Mañana” 和 “JY & YG Dance”。总计十首歌集结了多位创作者,加上先前释出了概念独特的预告片,都让人对 GOT7 的新专辑充满期待。



GOT7 将於 20 日傍晚六点(韩国时间)正式发行〈DYE〉,紧接著八点就会在 NAVER V LIVE 上举行《GOT7 〈DYE〉 LIVE Premiere》直播,鸟宝宝们别忘了准时锁定!



