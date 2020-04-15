GOT7 最新主打歌预告片曝光！浪漫帅气引发期待
KPOP 2020年4月15日 星期三11:22 施乃琪
GOT7 即将再度带著 JYP 大家长朴轸永的作品回归，丰富立体的概念让人更期待他们的新专辑〈DYE〉了！
JYP Entertainment 今天（15 日）公开了 GOT7 最新主打歌 “Not by the Moon” 的 MV 预告片，以信步行走的队长 JB 引导视线，穿过新歌 MV 场景和换上了成熟造型的成员们。
〈DYE〉以 “Not by the Moon” 为首，将收录 “Aura”、”Crazy”、”Trust My Love”、”Poison” 共六首歌；以及仅收录在实体唱片中的 “Ride”、”Gravity”、”God Has Return + Mañana” 和 “JY & YG Dance”。总计十首歌集结了多位创作者，加上先前释出了概念独特的预告片，都让人对 GOT7 的新专辑充满期待。
GOT7 将於 20 日傍晚六点（韩国时间）正式发行〈DYE〉，紧接著八点就会在 NAVER V LIVE 上举行《GOT7 〈DYE〉 LIVE Premiere》直播，鸟宝宝们别忘了准时锁定！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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