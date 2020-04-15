男團競演《Road to Kingdom》7組男團「宣傳照」與向前輩致敬的「表演曲」曝光！
綜藝 2020年4月15日 星期三10:18 MiJimin
【表演影片】天啊～有 H.O.T.、神話、東方神起、SHINee...等多首大前輩的歌曲，真的會非常期待耶～！！！
即將在本月30日播出的 Mnet 男團競演節目《Road to Kingdom》，一共有7組男團參加，參賽的團體有：Pentagon、ONF、Golden Child、THE BOYZ、VERIVERY、ONEUS、TOO，官方則率先公開了所有隊伍的「宣傳照」和「表演曲目」片段，讓粉絲們一睹為快！
▼Pentagon 表演 Block B 的《Very Good》：
▼THE BOYZ 表演泰民 SOLO 的《Danger》：
▼Golden Child 表演神話的《TOP》：
▼ONEUS 表演 H.O.T. 的《戰士的後裔》：
▼VERIVERY 表演 Seventeen 的《萬歲》：
▼ONF 表演 SHINee 的《Everybody》：
▼TOO 表演東方神起的《Rising Sun》：
《Road to Kingdom》將在4月30日晚間八點首播，大家最期待哪一組的表演呢？快為你喜歡的團體加油打氣吧～！
（圖：Mnet K-POP）
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