男團競演《Road to Kingdom》7組男團「宣傳照」與向前輩致敬的「表演曲」曝光！

男團競演《Road to Kingdom》7組男團「宣傳照」與向前輩致敬的「表演曲」曝光！

綜藝   2020年4月15日   星期三10:18   MiJimin  

【表演影片】天啊～有 H.O.T.、神話、東方神起、SHINee...等多首大前輩的歌曲，真的會非常期待耶～！！！

即將在本月30日播出的 Mnet 男團競演節目《Road to Kingdom》，一共有7組男團參加，參賽的團體有：Pentagon、ONF、Golden Child、THE BOYZ、VERIVERY、ONEUS、TOO，官方則率先公開了所有隊伍的「宣傳照」和「表演曲目」片段，讓粉絲們一睹為快！

▼Pentagon 表演 Block B 的《Very Good》：

▼THE BOYZ 表演泰民 SOLO 的《Danger》：

▼Golden Child 表演神話的《TOP》：

▼ONEUS 表演 H.O.T. 的《戰士的後裔》：

▼VERIVERY 表演 Seventeen 的《萬歲》：

▼ONF 表演 SHINee 的《Everybody》：

▼TOO 表演東方神起的《Rising Sun》：

《Road to Kingdom》將在4月30日晚間八點首播，大家最期待哪一組的表演呢？快為你喜歡的團體加油打氣吧～！

（圖：Mnet K-POP）

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