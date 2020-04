尹斗俊超火速回归 确定加入 tvN《在当地吃得开吗》! 五少女重出江湖 全烋星、宥斌组成企划团体! 《尸速列车:感染半岛》预告5日点阅冲破1000万人!全球期待中 韩国防疫新政策:专注居家隔离规定者需佩戴电子手环 April 释出〈Da Capo〉概念照 全员挑战新形象! 从《Sky Castle》到《梨泰院Class》展现演技实力的金东希...主演的《人间课堂》也公开剧照,这角色令人期待呢! PSY x 李炳宪的爆笑合作 〈I LUV IT〉MV 今日破亿! 李敏镐相隔五年再度代言炸鸡!该品牌代言人全都好厉害! Oh My Girl 敲定回归日期 祉呼归队重启活动! Apink 再度挑战新风格 MV 预告片引发热烈回响! 和 GFRIEND 一起出去玩吧!旅游实境节目本周开播 「人气男」路云出演《Running Man》预告公开!《德鲁纳酒店》清明护卫李到晛又来啦~ GOT7 公开曲目表 主打歌再度由朴诊永创作! 请夏要回来啦!月底以单曲抢先现「声」 Netflix确定制作丧尸类网漫《现在我们学校》改编的电视剧!大家有没有期待的主演人选呢? 《全知干预视角》奉太奎的「美男经纪人」长得有点像 BTS JIN、河锡辰、姜栋元!? 《RM》安普贤热唱《梨泰院Class》OST,一出场展现歌声魅力但到高音就破功XD 郑敬淏对EXO灿烈一刻都不停歇的彩虹屁!昵称太肉麻了吧XD 「N号房」受害儿童照片持有者服毒自尽! Verbal Jint更新IG:「真开心」 这不是润娥!短发大变身新造型令人惊艳 车太铉&李善彬主演动作喜剧《法外搜查》五人黄金团队海报公开! [有片]《机智医生生活》郑敬淏竟因忘了这个NG + 一秒变脸的柳演锡 炫彬,一个「爆火与扑街」中随时切换的男人!命里带红,扑了又爆再扑还能爆XD 据说少女时代这首歌是女练习生必练曲目!看完才知道暗藏玄机 快来看21岁孙艺珍的颜值!看完终於知道为什么都叫她「孙仙」了XD

再过一周,GOT7 就要正式发行第 11 张迷你专辑〈DYE〉了,曲目表一公开果然又掀起热烈讨论!

JYP Entertainment 今天(13 日)揭晓了 GOT7 新专辑〈DYE〉的完整曲目表,以主打歌 “Not by the Moon” 为首,将有 “Aura”、”Crazy”、”Trust My Love”、”Poison” 共六首歌;以及先前在演唱会表演过,这次仅收录在实体唱片中的 “Ride”、”Gravity”、”God Has Return + Mañana” 和 “JY & YG Dance”。

继近年来的 “Miracle”、”Eclipse”、”Call My Name” 等主打歌,JYP 负责人朴诊永这次也为 GOT7 的最新主打歌 “Not by the Moon”参与作词、作曲乃至编曲工作,双方的深厚默契和火花也让〈DYE〉更受期待。

特别的是,从今天开始至 19 日,七位成员将轮番登上 NAVER V LIVE 陪伴 IGOT7 度过有趣的时光,然后 20 日他们就会带著〈DYE〉正式回归啦!



