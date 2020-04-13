「人气男」路云出演《Running Man》预告公开！《德鲁纳酒店》清明护卫李到晛又来啦～
综艺 2020年4月13日 星期一13:05 MiJimin
小编已经等不及想看这一期节目啦！！！
SBS 热门综艺节目《Running Man》公开了最新预告，在4月19日即将播出的EP.499中，邀请到了卢士燕、曹世镐、洪真英、李到晛、路云（男团 SF9 成员）等五位嘉宾出演，分别代表「搞笑艺人」、「歌手」、「演员」队伍，尤其是再次出演的「李到晛」和正式出演的「路云」身影一出现，立刻引起剧迷们热烈讨论啊～！
▼预告中，前后辈们聚在一起大跳 TWICE 的《Cheer up》
但大家胸口都有一个名牌写著年资历，似乎是可以透过游戏随时更换，前辈可能下一秒就变成了后辈…，演艺圈的阶级重新大洗牌啊！
▼李光洙：「不是这样的，前辈！」
李到晛：「嘘！安静！」
为了得到排名第一，要找出藏起来的间谍！到底会是谁呢～？一起期待下周日下午五点播出的节目吧！
（图：爱奇艺／《Running Man》）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
-
Running man最近的來賓真的很吸眼球欸👍🏼👍🏼👍🏼
2小时前
-
-
林之稚 雖然我知道你已經沒有關注，但還是想要標一下❤
1小时前