「人气男」路云出演《Running Man》预告公开！《德鲁纳酒店》清明护卫李到晛又来啦～

「人气男」路云出演《Running Man》预告公开！《德鲁纳酒店》清明护卫李到晛又来啦～

综艺   2020年4月13日   星期一13:05   MiJimin   75

小编已经等不及想看这一期节目啦！！！

SBS 热门综艺节目《Running Man》公开了最新预告，在4月19日即将播出的EP.499中，邀请到了卢士燕、曹世镐、洪真英、李到晛、路云（男团 SF9 成员）等五位嘉宾出演，分别代表「搞笑艺人」、「歌手」、「演员」队伍，尤其是再次出演的「李到晛」和正式出演的「路云」身影一出现，立刻引起剧迷们热烈讨论啊～！

▼预告中，前后辈们聚在一起大跳 TWICE 的《Cheer up》

但大家胸口都有一个名牌写著年资历，似乎是可以透过游戏随时更换，前辈可能下一秒就变成了后辈…，演艺圈的阶级重新大洗牌啊！

▼李光洙：「不是这样的，前辈！」
李到晛：「嘘！安静！」

为了得到排名第一，要找出藏起来的间谍！到底会是谁呢～？一起期待下周日下午五点播出的节目吧！

（图：爱奇艺／《Running Man》）

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留言/评论
  • 倪荔珍
    希望高清明這次能拿到獎品XD
    30分前
  • 佳兒
    好期待這集💕
    1小时前
  • 莫寶兒
    Running man最近的來賓真的很吸眼球欸👍🏼👍🏼👍🏼
    2小时前
  • Lin Lily
    路雲，超愛
    1小时前
  • 張庭瑀
    林之稚 雖然我知道你已經沒有關注，但還是想要標一下❤
    1小时前
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