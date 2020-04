《夫妻的世界》第6集收視突破21%!劇情節奏超快,2年後...李泰吾與呂多景結婚了,還風光回到高山市! 尹斗俊超火速回歸 確定加入 tvN《在當地吃得開嗎》! 五少女重出江湖 全烋星、宥斌組成企劃團體! 《屍速列車:感染半島》預告5日點閱衝破1000萬人!全球期待中 韓國防疫新政策:專注居家隔離規定者需佩戴電子手環 April 釋出〈Da Capo〉概念照 全員挑戰新形象! 從《Sky Castle》到《梨泰院Class》展現演技實力的金東希...主演的《人間課堂》也公開劇照,這角色令人期待呢! PSY x 李炳憲的爆笑合作 〈I LUV IT〉MV 今日破億! 李敏鎬相隔五年再度代言炸雞!該品牌代言人全都好厲害! Oh My Girl 敲定回歸日期 祉呼歸隊重啟活動! Apink 再度挑戰新風格 MV 預告片引發熱烈迴響! 和 GFRIEND 一起出去玩吧!旅遊實境節目本週開播 「人氣男」路雲出演《Running Man》預告公開!《德魯納酒店》清明護衛李到晛又來啦~ GOT7 公開曲目表 主打歌再度由朴診永創作! 請夏要回來啦!月底以單曲搶先現「聲」 Netflix確定製作喪屍類網漫《現在我們學校》改編的電視劇!大家有沒有期待的主演人選呢? 《全知干預視角》奉太奎的「美男經紀人」長得有點像 BTS JIN、河錫辰、姜棟元!? 《RM》安普賢熱唱《梨泰院Class》OST,一出場展現歌聲魅力但到高音就破功XD 鄭敬淏對EXO燦烈一刻都不停歇的彩虹屁!暱稱太肉麻了吧XD 「N號房」受害兒童照片持有者服毒自盡! Verbal Jint更新IG:「真開心」 這不是潤娥!短髮大變身新造型令人驚豔 車太鉉&李善彬主演動作喜劇《法外搜查》五人黃金團隊海報公開! [有片]《機智醫生生活》鄭敬淏竟因忘了這個NG + 一秒變臉的柳演錫 炫彬,一個「爆火與撲街」中隨時切換的男人!命裡帶紅,撲了又爆再撲還能爆XD 據說少女時代這首歌是女練習生必練曲目!看完才知道暗藏玄機 快來看21歲孫藝珍的顏值!看完終於知道為什麼都叫她「孫仙」了XD

再過一週,GOT7 就要正式發行第 11 張迷你專輯〈DYE〉了,曲目表一公開果然又掀起熱烈討論!

JYP Entertainment 今天(13 日)揭曉了 GOT7 新專輯〈DYE〉的完整曲目表,以主打歌 “Not by the Moon” 為首,將有 “Aura”、”Crazy”、”Trust My Love”、”Poison” 共六首歌;以及先前在演唱會表演過,這次僅收錄在實體唱片中的 “Ride”、”Gravity”、”God Has Return + Mañana” 和 “JY & YG Dance”。

繼近年來的 “Miracle”、”Eclipse”、”Call My Name” 等主打歌,JYP 負責人朴診永這次也為 GOT7 的最新主打歌 “Not by the Moon”參與作詞、作曲乃至編曲工作,雙方的深厚默契和火花也讓〈DYE〉更受期待。

特別的是,從今天開始至 19 日,七位成員將輪番登上 NAVER V LIVE 陪伴 IGOT7 度過有趣的時光,然後 20 日他們就會帶著〈DYE〉正式回歸啦!



(照片或影片來源:JYP Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞