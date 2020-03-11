李孝利参与了「善良的出租人」运动！本月不收房租...帮助因新冠肺炎经营陷入困难的承租者！
明星 2020年3月11日 星期三12:33 Yuan
孝利欧腻真的人美心也美，为帮助承租者直接整个月不收房租！
今日，有媒体报导：「李孝利最近向位於龙山区汉南洞的建筑承租者转达了『本月不收房租』的意愿。」据悉，去年10月购买该建筑的李孝利并没有告诉外界，而是默默地爲承租者分担痛苦，隐藏的善行令人倍感温暖！
该建筑物内驻有韩餐厅、酒吧等各种办公室。该住户的承租者也表示：「最近由於武汉肺炎（新型冠状病毒、COVID-19），经济状况不太好，在很多方面都很困难，李孝利能免除一个月的月租，真的非常感谢。」
由於武汉肺炎（新型冠状病毒、COVID-19）正在全国扩散，承租者的营业受到了长期打击，因此越来越多的演艺圈人士参与到通过将低租金、免除租金帮助承租人的「善良的出租人活动」中，像是元斌♥李奈映夫妇、Rain♥金泰希夫妇、朴恩惠、全智贤、徐章勋等人参与此活动，为在经济上陷入困境的承租者提供帮助。
（图：Marie Claire、JTBC）
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