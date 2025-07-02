李孝利《刘QUIZ》再现「招牌率真」语录！因太顺从而魅力尽失，决心重拾真我人生

歌手李孝利以招牌率真幽默再度点燃观众期待。

李孝利於7月2日播出的 tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》300集特辑中登场，节目在日前先行公开了预告片，吸引大批粉丝关注。



在预告中，李孝利以独树一帜的时尚造型亮相，散发无可取代的存在感的同时也引爆网路热议，她这身价值超千万的奢华服饰被不少网友吐槽「根本不适合」。

李孝利直率爽朗的谈吐很快就炒热现场气氛，与刘在锡展现了如同「国民兄妹」般的默契。 特别是李孝利还分享了在金钟旼婚礼上的趣事：「我吃了（刘在锡）欧巴的面包，他还一直说那是他的」，让人再次感受到他们之间自然亲昵的兄妹情。 她对曹世镐更是直接问道：「你不是最近才开始变得很有人气吗？ 」毫不掩饰的发言惹来全场爆笑。



出道已28年的李孝利，从女团 Fin.K.L 出道后成功单飞，至今仍是韩流传奇。 节目中她也将谈到与李尚顺恋爱时期的秘辛，引发外界高度好奇。 此外她将公开自己在济州画的母亲与爱犬顺心的画作，以及首度曝光的首尔生活日常。 李孝利还将现场献唱，并谈到未曾透露过的真心话。 她坦言：「曾经有很乖巧的时期，因为太累了，所以就会顺势说『好啊，那我就做吧』，结果连自己的魅力都消失了。 后来决定顺从内心、真实地表达与呈现自己。」



仅仅15秒的预告片就引发网路热议。 片中，李孝利自嘲：「我的额头是不是太亮了？ 」刘在锡则用手上的Cue卡假装替她吸油纸般轻拍额头，场面逗趣十足。 27年老交情的他们在互相「拍油」时也毫无尴尬，国民兄妹的化学反应让观众对正式播出期待倍增。



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