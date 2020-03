BTS防弹少年团连两周登告示牌主榜 收录曲列队占领全球单曲榜! 崔秉灿颈椎受伤 近期将选择性参加活动 出道近五年来第一次 Oh My Girl Arin 将挑战演戏! BTS防弹少年团 V 个人 fancam 破亿 创下多个纪录! 到现在还留著高中制服的P.O!他表示:「因为在那里我遇见了旻浩,所以是最棒的学校!」 《梨泰院Class》李珠英饰演「马贤利」勇敢宣示!近日拍摄的画报、广告花絮照...也在网路引发讨论! 防弹少年团BTS成员RM直播泄心情:委屈又伤心 看完最新一集《梨泰院CLASS》令人充满共鸣的「这首诗」在网疯传! 经典美声团体 Noel 将携新单曲回归 「骤然」预告片感性动人! 学生玩滑板意外撞凹保时捷,联络后发现车主是RAVI!并公开他温暖的善行:没有收取维修费用 邕圣佑首波概念照公开 大展层次丰富的魅力! Stray Kids 慎重防疫 取消世巡欧洲场次 李多熙 & 张圣圭 确定接下《Road to Kingdom》MC 主持棒,预计 4 月首播 李孝利参与了「善良的出租人」运动!本月不收房租...帮助因新冠肺炎经营陷入困难的承租者! IZ*ONE离开Pledis后签约CJ集团 由SWING和OFF THE RECORD共同管理 《Running Man》宋智孝新造型「复古发带」、「搞笑香肠嘴」成功逗笑全场XD 「15年的信任」! BIGBANG与YG第三次续约 第二届《The Fact Music Awards》决定进行网上颁奖,於本月16日公布获奖结果! 朴载范UFC现场被Brian Ortega打过程曝光:清脆「啪」声响亮! 你周遭有可以当偶像的朋友吗?快tag他们让SM来找他 KBS清洁工确诊新冠肺炎总部大楼临时停用,对各档节目制作无影响 带货女王MAMAMOO华莎又营业了!这次脱销的是.... 完全想不到啊XD 南柱赫将离开 YG 加入 SOOP 成孔刘、孔晓振、金材昱同门师弟!? 《爸爸!我们去哪里?》的「民律欧爸」长大啦!民国公开弟弟民律近况,网友:「两个长得一模一样」 【武汉肺炎.COVID-19】因应肺炎疫情考量,韩国TOPIK考试公告延期举行 「BIGBANG回归舞台」美国Goachella音乐节因疫情延期至10月举办 【有片】朴叙俊绝对是芳心纵火犯啊♥「朴世路」考试证照片是这样拍出来的!

