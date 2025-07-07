被误以为下嫁！李孝利爆料：老公李尚顺童年就过得富裕，外祖家经营知名韩牛烤肉店

当年「国民妖精」李孝利与音乐人李尚顺举办婚礼时，许多人都以为李孝利是「下嫁」。因为在外界眼中，李尚顺既没有李孝利那样的超高知名度，也不似她般赚进无数广告与综艺酬劳。然而，事实恰恰相反――李尚顺其实出身富裕家庭，是真正的富家子弟。

近日，李孝利就在节目中亲自谈到丈夫的家境。YouTube频道DdeunDdeun节目《藉口GO》中，李孝利聊起自己与李尚顺截然不同的成长背景，说出了不少耐人寻味的故事。

李孝利回忆自己的童年，坦言是家中四兄妹的老么，家境十分清苦。「小时候家里很困难，总是手忙脚乱。如果我不先抢到，什么都不会轮到我。衣服也都是姐姐们穿剩的，几乎没机会挑自己喜欢的。」



相较之下，李尚顺的家庭环境可说相当富裕。当谈到这话题时，艺人梁世灿提到「釜山那家有名的韩牛烤肋排店，不就是你老公家吗？」李孝利笑说那是李尚顺外祖父家开的，与丈夫本人并无直接关联。刘在锡则好奇问：「你怎么知道尚顺的家事？」梁世灿坦言自己平常就爱研究富豪背景，「我会去查他们怎么成功的，看尚顺哥的采访就看到那个品牌名字了。」



李孝利进一步说道：「其实现在是外祖父过世，舅舅在经营，所以跟我老公没太大关系。」但她也坦承，「不过我老公小时候，爸妈在首尔开烤肉店，日子过得很宽裕。」最后还忍不住笑著补一句：「所以他生活得很滋润，让人气得牙痒痒呢！」逗得现场一片笑声。



事实上，李孝利与李尚顺在2013年低调完婚后，婚姻一直十分甜蜜。夫妻俩远离繁华演艺圈，过著悠闲朴实的济州岛生活，时常在综艺中展现默契十足的互动，依旧是外界眼中的神仙眷侣。

透过这次李孝利的亲自揭露，也让大众看见了这对夫妻背后鲜为人知的「阶级反转」趣事。原来当年被误以为的「下嫁」，其实是女强男更强的组合！



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