李孝利參與了「善良的出租人」運動！本月不收房租...幫助因新冠肺炎經營陷入困難的承租者！
明星 2020年3月11日 星期三12:33 Yuan
孝利歐膩真的人美心也美，為幫助承租者直接整個月不收房租！
今日，有媒體報導：「李孝利最近向位於龍山區漢南洞的建築承租者轉達了『本月不收房租』的意願。」據悉，去年10月購買該建築的李孝利並沒有告訴外界，而是默默地爲承租者分擔痛苦，隱藏的善行令人倍感溫暖！
該建築物內駐有韓餐廳、酒吧等各種辦公室。該住戶的承租者也表示：「最近由於武漢肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19），經濟狀況不太好，在很多方面都很困難，李孝利能免除一個月的月租，真的非常感謝。」
由於武漢肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）正在全國擴散，承租者的營業受到了長期打擊，因此越來越多的演藝圈人士參與到通過將低租金、免除租金幫助承租人的「善良的出租人活動」中，像是元斌♥李奈映夫婦、Rain♥金泰希夫婦、朴恩惠、全智賢、徐章勳等人參與此活動，為在經濟上陷入困境的承租者提供幫助。
（圖：Marie Claire、JTBC）
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