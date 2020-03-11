IZ*ONE离开Pledis后签约CJ集团 由SWING和OFF THE RECORD共同管理
KPOP 2020年3月11日 星期三12:00 Sani
SWING在此前分别为《Produce 101》第一季和第二季出身的I.O.I和Wanna One担任过经纪公司，希望这次也能好好经营IZ*ONE的活动啊！
IZ*ONE一直以来是由OFF THE RECORD单独管理，据相关人士昨日透露：「为了更好的支援IZ*ONE，今后的演艺活动管理将由OFF THE RECORD和SWING Ent.共同担任。 」
SWING Ent.此前曾担任I.O.I和Wanna One的演艺活动管理工作，和OFF THE RECORD一样是CJ ENM旗下的品牌。 目前Wanna One出身的歌手金在奂仍在SWING旗下活动。
同时，IZ*ONE的专辑制作方面也会发生变动。 Pledis代表韩成洙为IZ*ONE担任了3张专辑的制作，将在4月退出专辑制作工作，由CJ接手负责。
（图源：IZ*ONE FB）
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